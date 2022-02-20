Lufthansa объявила о временном прекращении полетов в Киев и Одессу. В Мининфраструктуры решили привлечь МАУ

“Lufthansa приостанавливает полеты в Киев и из Киева. Это касается всех вылетов с понедельника, 21 февраля, до 28 февраля 2022 года. Lufthansa постоянно следит за ситуацией и примет решение о дальнейших рейсах позднее”, – сказано в сообщении.

В Министерстве инфраструктуры Украины уточнили, что немецкая авиакомпания временно прекращает полеты в Киев и Одессу, рейсы во Львов и из него “сохраняются в привычном режиме”.

Заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем сообщил сегодня в Facebook, что выход из ситуации найден, использовать собираются авиакомпанию “Международные авиалинии Украины” (МАУ).

“Решение было найдено. Итак, авиакомпания МАУ начинает продажу билетов на Мюнхен и Женеву для обеспечения авиасообщения, которое Lufthansa Group временно не может выполнять. Кроме того, МАУ увеличивает емкость воздушных судов по данным маршрутам”, – написал он.

Найем отметил, что, согласно принятому решению, “отдельные рейсы из Киева и Одессы будут осуществляться еще сегодня и завтра”.

https://www.facebook.com/Mustafanayyem/posts/10222264332223271

23 января на фоне сообщений о возможном нападении России на Украину Lufthansa изменила график своих ночных авиарейсов в Киев.

24 января отказались от ночной стоянки самолетов в Киеве швейцарская авиакомпания Swiss, австрийская Austrian Airlines и нидерландская KLM.

8 февраля ирландский лоукостер Ryanair остановил продажу билетов на все рейсы из Харькова и Херсона.

12 февраля нидерландская авиакомпания KLM объявила о решении прекратить полеты в Украину.

Контекст:

В конце октября 2021 года американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января 2022 года заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

15 февраля минобороны РФ сообщило о частичном возвращении военнослужащих, находившихся у границ Украины, в места постоянной дислокации. Независимые наблюдатели этого не подтвердили.

18 февраля президент США Джо Байден заявил, что у него есть основания считать, что президент РФ Владимир Путин уже принял решение о вторжении в Украину.

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