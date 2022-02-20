Зеленский считает, что Запад должен обнародовать возможные санкции против РФ, которые хочет ввести в случае ее нового вторжения в Украину

“Вопрос не в том, чтобы их ввести сегодня. Если РФ отводит войска, нет вопросов о санкциях. Но сегодня даже вопрос превентивных публикаций санкций – что произойдет, если будет война, – даже этот вопрос не имеет поддержки… Если сейчас даже нельзя говорить, что будет применяться, против кого, если будет война, то возникает вопрос, будет ли это применяться, если война будет”, – сказал президент.

Он заявил, что с одним из лидеров стран спорил о санкционной политике против России.

“Нам говорят, что у вас есть несколько дней и начнется война. Я говорю: “Хорошо, введите сегодня санкции”. Мне говорят: “Мы применим санкции, если будет война”. Я говорю: “Хорошо, но вы мне говорите, что 100% война будет через несколько дней. Так чего вы ждете? Нам не нужны ваши санкции после того, как будет бомбардировка, или когда будут стрелять по нашему государству, или если у нас больше не будет границ, не будет экономики, или будут оккупированы части нашего государства. Зачем нам эти санкции?” Когда вы спрашиваете, что можно сделать? Можно сделать многое. Можем даже дать список. Главное – желание”, – сказал Зеленский.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира. Вскоре поле этого РФ начала агрессию на востоке Украины, хотя официально этого не признает.

За агрессию в отношении Украины ряд стран ввели против РФ ограничительные меры. В частности, США неоднократно вводили и расширяли санкции против России. В 2014 году были применены первые санкции против РФ из-за аннексии Крыма и российской агрессии на Донбассе – некоторые из них позднее были отменены, но вводились и новые. В отношении России также действует несколько санкционных пакетов Евросоюза. Часть из них связана с посягательством на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины.

На фоне стягивания Россией войск к границе Украины, которое началось в октябре 2021 года, ряд стран обсуждают новые возможные санкции. В частности, об этом заявляли Испания, Германия, США, Франция, Великобритания и другие.

Президент США Джо Байден сообщал, что рассмотрит возможность введения персональных санкций против лидера РФ Владимира Путина, если Россия вторгнется в Украину. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон говорил о жестких экономических санкциях.

19 февраля 2022 года во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Джонсон подтвердил готовность Лондона ввести санкции против РФ в случае ее вторжения в Украину. Премьер Великобритании призвал Кремль отвести российские войска от границ Украины.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, мирному решению ситуации вокруг страны могут помочь превентивные санкции против РФ.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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