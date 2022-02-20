Начальник штаба Сил теробороны Украины о возможном вторжении России: Будем действовать асимметрично
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“Есть очень важный момент. Мы не будем действовать так, как действует противник. Мы будем применять так называемые асимметричные действия. Что это значит? Мы будем использовать свои преимущества, которые у нас есть, чтобы бить по самым слабым местам противника и вызвать у него отчаяние, мысли о том, что его действия не будут иметь успеха”, – сказал он.
По словам начальника Сил ТРО, украинцы будут использовать знание местности, двигаться быстрее врагов.
“Мы будем знать о них все, потому что каждый будет наблюдать и видеть, что делает противник, и эта информация будет поступать к нам. Мы будем использовать то вооружение и будем давать, соответственно, то вооружение, которое будет эффективно в той или иной местности”, – объяснил Собко.
Контекст:
Закон “Об основах национального сопротивления” вступил в силу с 1 января, в Вооруженных силах Украины появился отдельный род войск – Силы территориальной обороны.
Основу добровольческих формирований территориальных общин составляют украинцы, которые служили в ВСУ, других воинских формированиях и правоохранительных органах. Тех, кто не служил, будут зачислять после присяги. В формирования не будут брать ранее судимых за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (не распространяется на реабилитированных), а также тех, кто имеет две или более судимости.
Силы теробороны предназначены для выполнения заданий в своих зонах и районах. Главнокомандующий ВСУ может перекинуть их подразделения и на другие участки, но в наступательных операциях они использоваться не будут.
Силы территориальной обороны ВСУ сейчас полностью обеспечены боеприпасами и вооружением, заявлял 24 января министр обороны Алексей Резников.
27 января Рада разрешила бригадам территориальной обороны использовать тяжелое вооружение, в том числе противотанковое.
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что “все, особенно отдельные руководители на местах, должны четко осознать”, что национальным сопротивлением и территориальной обороной должны заниматься исключительно военные.
Численность сил теробороны планируют увеличить до 2 млн человек.
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