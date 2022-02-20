Мнение: Восстановлению не подлежит

Появилось фото-подтверждение уничтожения крупного корабля снабжения ВМС Саудовской Аравии в начале Йеменской войны.

В сети появились фотографии подбитого военного корабля Саудовской Аравии, ранее атакованного хуситами. Судя по повреждениям судно не подлежит восстановлению. На опубликованном снимке корабль находится в порту и завален на левый борт. Ниже ватерлинии заметна пробоина, которая видимо и стала фатальной для жизни судна. Сам корабль принадлежит к классу военных судов комплексного снабжения «Boraida», его бортовой номер 904, собственное имя «Yunbou». Он был построен во Франции в 80-х годах 20 века и передан Саудовской Аравии. Его полное водоизмещение достигает 11400 тонн.

О том как мог быть поврежден данный корабль версии разнятся. В 2015 году хуситы заявляли о поражении этого судна противокорабельной ракетой, но никаких подтверждений об успехе данной атаки не было.

В январе 2022 года в докладе ООН указывалось, что 14 января 2020 года военные водолазы движения «Ансар Аллах» (хуситы) проникли в порт Саудовской Аравии Джидда и атаковали судно снабжения военно-морских сил страны на военно-морской базе короля Фейсала. По другим данным к атаке могла быть причастна небольшая лодка, начиненная взрывчаткой.

Так или иначе для Саудовской Аравии факт потери военного корабля был воспринят явно болезненно, поэтому до сих пор ни в каких сводках о потерях он не проходил. Расставила все точки в истории данного судна появившаяся фотография из военно-морской базы короля Фейсала, где у 8-го причала и находится поврежденный корабль. По некоторым данным судно было признано не подлежащим к восстановлению и на данный момент медленно разбирается на запчасти и металлолом.

https://anna-news.info/podtverzhdeno-povrezhdenie-voennogo-korablya-saudovskoj-aravii/ – цинк

По всей видимости это крупнейший корабль сил саудовской коалиции уничтоженный хуситами в ходе войны. На втором месте сгоревший патрульный катамаран.

PS. И еще по Йемену. Пока болел, пропустил масштабный замес за Харад на севере Йемена.

Саудиты при поддержке суданских наемников и интенсивной авиаподдержке пытались окружить город Харад и сварить войска хуситов в котле. План выглядел логично, учитывая конфигурацию фронта на этом направлении.

В начале у них действительно получилось образовать Харадский котел, перерезав все дороги в Харад и начав штурм предместий города, но в конечном итоге хуситы удержали город, а удержать стенки котла у саудовской коалиции не получилось и на днях вся операция с позором завершилась с большими потерями для наступающих (особенно болезненными были попадания баллистических ракет и дронов-камикадзе хуситов по полевым лагерям). Хуситы провели умелую оборонительную операцию, хотя в середине февраля и находились на грани тяжелого поражения. Тем не менее саудиты снова вырвали поражение из пасти победы.

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