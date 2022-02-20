Накладные ресницы – лучший выход из положения: как скрыть обвисшие веки и замаскировать признаки старения

Обвисшие веки – один из признаков старения лица. С возрастом тонкая кожа в этой области теряет эластичность и провисает. Чтобы скрыть этот недостаток, необязательно тратиться на блефаропластику и дорогостоящий лифтинг. В статье мы расскажем о нескольких косметических трюках, которые помогут замаскировать обвисание век и другие возрастные изменения.

Тушь для ресниц

Накрашенные ресницы отвлекают внимание от обвисших век. Тушь следует накладывать в несколько слоев, чтобы глаза выглядели выразительнее. Не забудьте прокрасить нижний ряд ресничек.

Периодически подравнивайте ресницы с помощью кусачек для ногтей. Красиво подстриженные волоски зрительно приподнимают веко и открывают взгляд.

Подводка

Будьте осторожны со стрелками на веках. Неправильно проведенные линии подчеркивают обвисшую кожу.

Не проводите линий на нижнем веке, а на верхнем нарисуйте тонкие стрелки, которые поднимаются вверх у внешнего уголка глаза. Лучше использовать для этого не карандаш, а жидкую подводку. Такой прием поможет укрупнить глаза.

Блестящие тени

Неудачное использование мерцающих теней привлекает внимание к недостаткам кожи. Такую косметику нужно применять очень осторожно, так как блестки подчеркивают веерообразные морщинки вокруг глаз.

Не покрывайте мерцающей косметикой всю поверхность верхних век. Нанесите небольшое количество прозрачных блестящих теней около внутреннего уголка глаза. Это отвлечет внимание от провисших век.

Не переусердствуйте с тенями

Не накладывайте на веки слишком много теней ярких оттенков. Косметика насыщенных тонов подчеркивает старение кожи. Используйте тени телесных и пастельных оттенков. Их тон должен быть максимально приближен к естественному цвету вашего лица.

Перед применением теней обязательно наносите праймер. Это средство не позволит косметике скапливаться в мелких морщинках и складках кожи.

Накладные ресницы

Накладные ресницы тоже могут стать выходом из положения. Этот способ подходит в том случае, если ваши натуральные часто ломаются и выпадают.

Вы можете приклеить накладные ресницы у специалиста или самостоятельно. Не используйте по всему веку густые изделия, которые выглядят как кисти. Разрежьте их на две половинки. Приклейте каждую из них в направлении от внешнего уголка глаза до середины века. У вас получится “кошачий” взгляд, отвлекающий внимание от провисшей кожи.

Маскируйте темные круги

Темные круги под глазами привлекают еще больше внимания к состарившейся коже. Обязательно маскируйте их с помощью консилера. Выбирайте средство на один оттенок светлее, чем ваш естественный цвет лица.

При очень заметных “синяках” под глазами используйте корректор. Это средство имеет плотную текстуру и хорошо скрывает любые дефекты кожи. Кроме этого, оно не собирается в морщинках.

Заключение

Обвисшие веки делают взгляд тяжелым. Они зрительно сужают глаза. Но вы всегда можете скрыть возрастные изменения с помощью простых приемов.