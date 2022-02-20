 

«Единая Россия» откроет центр правовой поддержки для беженцев из ДНР и ЛНР

20.02.2022, 4:20, Новости дня
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В Ростовской области откроется центр правовой поддержки для прибывших из ДНР и ЛНР. Он начнет работать с 20 февраля на базе региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева.

К оказанию правовой помощи на площадке центра подключатся представители регионального отделения Ассоциации юристов России, Адвокатской палаты, органов власти. Об этом сообщил секретарь Ростовского регионального отделения «Единой России», председатель областного Заксобрания Александр Ищенко, информирует официальный сайт партии.

«В Ростовскую область прибывают жители Донбасса, которые направляются в пункты временного размещения, где получают необходимую помощь. При этом у многих возникают различные вопросы, в том числе и правовые. Для их решения региональное отделение «Единой России» открывает с 20 февраля центр правовой поддержки», – сообщил Ищенко. Центр будет работать с 09:00 до 18:00, включая выходные и праздничные дни.  

Кроме того, по его словам, «Единая Россия» также координирует оказание волонтерской помощи эвакуированным, которая будет осуществляться централизованно по партийной линии.

Ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что в Ростовскую область отправлен молодежный актив для оказания помощи жителям, эвакуированным из ДНР и ЛНР. В координации с МЧС члены группы оценят объем необходимой помощи. Сводная группа сформирована из добровольцев, работающих в штабах движения «Мы вместе», представителей «Молодой Гвардии Единой России», «Молодежки ОНФ». Также депутаты «Единой России» окажут необходимую помощь беженцам: парламентарии посетят пункты временного размещения и окажут людям необходимую поддержку.



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