Зеленский назвал провокацией информацию о взрывах в Ростовской области

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что информация о взрывах снарядов в Ростовской области не соответствует действительности, является провокацией и ложью.

«То, что вчера показали, какие-то снаряды, что они прилетели с нашей стороны, а потом показали, что якобы что-то долетело в Ростовскую область. Это все провокация, это все чистая ложь, нет никаких погибших людей и раненых», – цитирует РИА «Новости» Зеленского.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти Украины решительно опровергают все обвинения в якобы попадании украинских снарядов на территорию России, Киев подобных обстрелов не проводил и призывает провести международное расследование инцидентов.

Между тем, власти ДНР задержали агента украинской разведки, причастного к подрыву машины начальника Народной милиции самопровозглашенной республики Дениса Синенкова. Он рассказал о планах Киева силой захватить Донбасс.

Стало известно, что в Ростовской области на границе с Украиной снаряд разрушил дом, другой снаряд взорвался в 2 км от российско-украинской границы.

В Следственном комитете России возбудили уголовное дело после обстрела Ростовской области с территории Украины.

Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала инсценировкой сделанные в последние 24 часа заявления властей ДНР и ЛНР, а также пригрозила санкциями России.

Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.

В пятницу главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, выехать в Россию, на утро 19 февраля из Донецкой народной республики было эвакуировано 6,6 тыс. человек, из них почти 2,5 тыс. детей.

19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.