Украина получила военную помощь от Канады

“Сегодня мы получили военную помощь в виде снайперских винтовок, автоматических винтовок, пулеметов с оптическими средствами прицеливания, пистолетов, приборов ночного видения и наблюдения и военного снаряжения. Благодарю наших партнеров и друзей за это важное и своевременное решение! Отдельное спасибо министру национальной обороны Аните Ананд за ее мощную позицию по поддержке Украины!” – написал он.

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/351533433649681

Пресс-служба Минобороны в Facebook сообщила, что самолет с помощью прибыл в аэропорт Львова.

“Сотрудничество с Канадой очень активно, и мы будем его углублять. Здесь во Львовской области проходят инструктажи. Инструкторы из Канады вместе с нашими военнослужащими вместе отбывают определенные тактические и другие учения, используют свои навыки, обмениваются опытом, и такое партнерство нам крайне важно. Мы ожидаем прибытия других рейсов из Канады с оборонным вооружением”, – сказал замминистра обороны Ростислав Замлинский.

Груз был доставлен в рамках технического соглашения между Министерством обороны Украины и департаментом национальной обороны и вооруженными силами Канады о проведении мероприятий военной подготовки в Украине.

В Минобороны напомнили, что это уже второй самолет с военной помощью от Канады. Предыдущий прибыл 4 февраля.

https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/260316146280845

Контекст:

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

На фоне скопления Россией войск у границ с Украиной ряд стран, в частности США, Великобритания, страны Балтии, Чехия и другие государства, объявили о передаче Украине оборонительного вооружения и боеприпасов.

Канада предоставит Украине кредит в 500 млн канадских долларов (около $393 млн по курсу центробанка страны) и оборонное летальное оружие на сумму 7,8 млн канадских долларов ($6,12 млн).

12–13 февраля в Киев из Литвы доставили переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger и другое военное снаряжение.

Германия с начала войны в 2014 году предоставляет Украине финансовую помощь, помогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих. Все это время Берлин отказывался от предоставления оружия и в 2021 году блокировал поставки оружия Украине через НАТО, когда США предупреждали о возможном новом вторжении России.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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