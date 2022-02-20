Блинкен: Как агрессия против Украины отвечает интересам российского народа? Я не понимаю этого

“До самого момента, когда это действительно случится, мы будем пытаться найти дипломатическое решение, потому что конфликт, война, агрессия не отвечают ничьим интересам. Это последнее, чего мы хотим, это последнее, что кому-либо нужно, начиная с народа России. Как агрессия против Украины отвечает интересам российского народа? Я не понимаю этого”, – сказал он.

Американский дипломат подчеркнул, что есть вопросы, “на которых нужно концентрироваться в том числе вместе”.

“Борьба с COVID-19, который стал проблемой для всех. Борьба с климатическими изменениями. Укрепление наших экономик, чтобы поднять уровень жизни людей. Вот на что должна быть направлена наша энергия. Как получается, что нападение на другую страну, попытки подчинить ее принесут пользу хоть кому-то, в том числе народу России? Я не понимаю”, – заявил Блинкен.

Контекст:

В конце октября 2021 года американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января 2022 года заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

15 февраля минобороны РФ сообщило о частичном возвращении военнослужащих, находившихся у границ Украины, в места постоянной дислокации.

18 февраля президент США Джо Байден заявил, что у него есть основания считать, что президент РФ Владимир Путин уже принял решение о вторжении в Украину.

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