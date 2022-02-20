Первый поезд с беженцами из Донбасса отравился в Воронежскую область

Первый состав с беженцами из Донбасса отправился в Воронежскую область, он доставит в этот регион 500 человек, сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян.

«Нам РЖД поставляет железнодорожные составы, первый мы уже отправили в Воронежскую область. Это 500 человек, которые будут размещены в ПВР (пунктах временного размещения – прим. ВЗГЛЯД)», – цитирует ТАСС Чуприяна.

Ранее сообщалось, что готовность принять беженцев выразили в Оренбургской, Саратовской и Пензенской областях, в Якутии и Башкирии, а также в Абхазии. Эвакуировать жителей ДНР в Ростовскую область начали поездами.

В Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за роста числа беженцев из Донбасса.