 

Первый поезд с беженцами из Донбасса отравился в Воронежскую область

20.02.2022, 2:50, Новости дня
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Первый состав с беженцами из Донбасса отправился в Воронежскую область, он доставит в этот регион 500 человек, сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян.

«Нам РЖД поставляет железнодорожные составы, первый мы уже отправили в Воронежскую область. Это 500 человек, которые будут размещены в ПВР (пунктах временного размещения – прим. ВЗГЛЯД)», – цитирует ТАСС Чуприяна.

Ранее сообщалось, что готовность принять беженцев выразили в Оренбургской, Саратовской и Пензенской областях, в Якутии и Башкирии, а также в Абхазии. Эвакуировать жителей ДНР в Ростовскую область начали поездами.

В Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за роста числа беженцев из Донбасса.



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