Волонтеры доставят беженцам из Донбасса предметы первой необходимости

Сводная группа волонтеров из добровольцев «Молодой Гвардии Единой России», «Молодежки ОНФ» и движения «Мы вместе» под руководством замруководителя партийной фракции Игоря Кастюкевича уже приступила к работе в Ростовской области. Вместе с главой региона и МЧС они определили необходимый объем помощи беженцам из Донбасса, сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

По словам Турчака, беженцам из ДНР и ЛНР будет доставлено детское питание, канцтовары, гигиенические средства, сухпайки, вода, постельное белье, бытовая техника и многое другое, информирует сайт «Единой России»

«Гуманитарный груз будет формироваться в регионах по пути следования в Ростовскую область – в Московской, Тульской, Воронежской и Липецкой областях. Также помощь в его формировании окажут региональные отделения партии в Белгородской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Брянской областях, Ставропольском крае и ряде других субъектов», – сказал секретарь Генсовета «Единой России».

По его словам, актив партии в регионах, депутаты всех уровней также будут оказывать содействие оперштабам и пунктам временного размещения в регионах, где они развернуты. «Наши добровольцы уже в круглосуточном режиме работают в Ростовской области. Оказывают юридическую помощь, медицинскую, занимаются логистикой в пунктах временного размещения – помогают там, где помощь реально необходима», – добавил Турчак.

Напомним, ранее в Ростовскую область для оказания помощи беженцам из ЛНР и ДНР была отправлена сводная группа волонтеров, сформированная из добровольцев, работающих в штабах движения «Мы вместе», представителей «Молодой Гвардии Единой России» и «Молодежки ОНФ».