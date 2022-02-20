 

Зеленский предложил Путину встретиться

20.02.2022, 2:50, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, предложил встречу президенту РФ Владимиру Путину.

«Я не знаю, чего хочет Путин, поэтому я предлагаю встретиться», – передает РИА «Новости» слова Зеленского.

 

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности потребовал от Запада деньги без условий, и раскритиковал за постоянное информирование о возможном вторжении России.

Также Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Донбассе находится под полным контролем, а информацию об взрывах в Ростовской области счел за провокацию и ложь.

Газета ВЗГЛЯД писала, что западную прессу измучило непонимание того, «что в голове у Путина».



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