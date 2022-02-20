Мнение: О циничной продаже Украины… Сразу три красноречивых признака

Складывается впечатление, что мы являемся свидетелями самой циничной сделки XXI века. Под мишурой слов и разговоров о нерушимых западных ценностях, о свободе и достоинстве, о праве каждой страны… — идёт самая настоящая торговля. И «продажа» состоится при любом раскладе, вопрос лишь в том, как будет оформлена «купчая».

Объектом, а вовсе не стороной «сделки» выступает, как уже понятно, #Украина. Нет, на словах Белый дом самых разных выражениях осуждает ещё не начавшееся «российское вторжение» и активно работает вместе с союзниками, чтобы его «предотвратить».

Но что имеем по факту?

Нечто странное. Трижды странное…

Начнём с азов. Предотвратить военный конфликт можно двумя путями — либо дипломатическим, либо военно-техническим. Либо усадить две противостоящие стороны за стол переговоров, либо как-то физически защитить потенциальную жертву потенциального агрессора.

Но что происходит, например, на дипломатическом направлении?

А нечто странное. США и #НАТО настойчиво заявляют, что российское требование не принимать Украину в Альянс, продиктованное вполне резонными соображениями по безопасности, «в корне противоречит принципам #США». Вот только не надо тут про законное право стран самостоятельно выбирать союзников. В 1962 году США поставили весь мир на грань ядерной войны из-за того, что на Кубе появились советские ракеты (о том, сколько раз Штаты пытались убить или свергнуть тогдашнего кубинского лидера Фиделя Кастро, можно даже не напоминать). В 1983 году те же США растоптали Гренаду из опасений, что её новое правительство, пришедшее к власти через переворот, активизирует военно-техническое сотрудничество с Кубой и СССР. И никто в Вашингтоне тогда не заикался о праве стран выбирать…

Кроме того, не видно никакой американской челночной дипломатии. Не наблюдается попыток усадить Россию и Украину за стол переговоров, чтобы урегулировать спорные моменты. А ведь когда США действительно надо установить мир, они усилий не жалеют — вспомним роль Вашингтона в заключении соглашений между Израилем и Египтом, или между тем же Израилем и ООП…

Странно, да?

А вот и вторая странность.

По большому счёту, «предотвратить вторжение» России можно было бы простым способом. Разместить 5-6 батальонов НАТО в наиболее угрожаемых районах украино-российской границы. Думается, Киев на это моментально выдал бы согласия, да и сами украинцы вряд ли стали бы протестовать. Но нет, даже натовские инструкторы, обучавшие ВСУ, поспешно ретировались с украинской территории, либо передислоцировались подо Львов. Даже дипломаты стран Запада на всякий случай покинули Киев. Даже Пентагон уже подтвердил, что солдаты США не будут участвовать ни в боевых действиях, ни в эвакуации американцев из страны. Чтобы не дай Бог ни единого повода, обязывающего Запад встать перед необходимостью реального военного ответа России…

Далее, в части поставок военной помощи Украине. Что поставляется в первую очередь? Средства ближнего боя, вооружение «партизанской войны» — РПГ с самонаведением, ручные ПЗРК и т.п. Простите, а где средства ПВО, ведь даже американские «военные эксперты» уверяют, что «российское вторжение» начнётся с массированных воздушных атак, а вовсе не с движения танковых колонн парадным строем. Где «противоракеты»? Где средства РЭБ? Где станции радиоразведки?

Мне одному кажется, что все эти поставки — про то, чтобы увеличить количество жертв, когда дело дойдёт до боёв в условиях городской застройки, а вовсе не про то, чтобы подобных столкновений избежать? И одному мне представляется, что сами бои в украинских городах нужны лишь для создания кровавой картинки, чтобы западный обыватель понимал, чего ради ему приходится нести лишения, скажем из-за замены дешёвого российского газа в своих домах дорогим американским?

Ну и третье. Про ответ агрессору. Главный инструмент его сдерживания.

инициативы на этот счёт озвучивает Белый дом каждый день. Вот такие:

«Если #Россия нападёт на Украину, мы ответим решительно… Цена для РФ будет огромной: как для её экономики, так и для её стратегического положения в мире. Наши финансовые санкции были разработаны для того, чтобы обеспечить немедленные издержки для крупнейших финансовых институтов и государственных предприятий в России. Мы готовы применить мощные меры экспортного контроля… Финансовые санкции и меры экспортного контроля лишают РФ того, что ей необходимо… Финансовые #санкции лишат РФ иностранного капитала, а экспортный контроль – критически важных технологических ресурсов. Россия столкнётся с перспективой интенсивного оттока капитала, с растущим давлением на свою валюту, стремительной инфляцией, более высокой стоимостью заимствований, экономическим спадом, разрушением производственного потенциала… Россия станет более зависимой от стран, которые не смогут компенсировать ее потери. И все эти санкции разрабатываются #США в максимальной координации с союзниками», — заявил на брифинге в пятницу заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх.

Мне одному кажется, что это вовсе не про «предотвращение вторжения», а про сдерживание долгосрочного развития РФ? Мне одному слышится в словах «#Россия заплатит высокую цену за вторжение» нечто исключительно торгашеское, а совсем не миротворческое? А много ли лучше станет жизнь украинцев «под российской пятой», если российский ВВП упадёт на 5% — таковы примерные оценки американских «адских санкций», — а курс доллара к рублю станет трёхзначным?

Так в итоге: чего же на самом деле добиваются США? О чём говорят все эти американские «странности»?

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