Боррель не видит оснований верить заявлениям боевиков “ЛДНР” о планах нападения ВСУ. ЕС обратился к России

“Евросоюз не видит оснований для обвинений, исходящих из неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей, о возможном нападении со стороны Украины. ЕС призывает Россию к конструктивному диалогу, дипломатии, проявлению сдержанности и деэскалации”, – сказано в заявлении.

Боррель в очередной раз предупредил, что “любая дальнейшая военная агрессия России против Украины будет иметь масштабные последствия и большие затраты в ответ, включая ограничительные меры, согласованные с партнерами”.

“ЕС подтверждает свою непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ”, – подчеркнул представитель ЕС.

Он от имени Евросоюза призвал Россию к деэскалации путем отвода войск от границы с Украиной

“Эта эскалация в настоящее время усугубляется увеличением нарушений режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения на востоке Украины в последние дни. ЕС осуждает применение тяжелых вооружений и неизбирательные обстрелы жилых районов, что представляет собой явное нарушение Минских соглашений и международного гуманитарного права. Мы приветствуем сдержанную позицию Украины перед лицом продолжающихся провокаций и усилий по дестабилизации”, – объяснил Боррель.

В заявлении сказано, что “ЕС крайне обеспокоен тем, что инсценированные события, как отмечалось недавно, могут быть использованы в качестве предлога для возможной военной эскалации”.

“Евросоюз также наблюдает активизацию усилий по манипулированию информацией для поддержки таких целей. В этом контексте мы твердо выражаем нашу поддержку Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, наблюдатели которой играют ключевую роль в усилиях по деэскалации. Эта миссия должна иметь возможность выполнять свой полный мандат без ограничений своей деятельности и свободы передвижения на благо и безопасность людей на востоке Украины”, – подчеркнул Боррель.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, в этот день были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18-го и 19-го февраля обстрелы на Донбассе продолжились. На 20.00 субботы штаб ООС зафиксировал 101 нарушение боевиками режима перемирия, погибли двое и ранены четверо украинских военнослужащих. По другим данным, раненых пять.

На этом фоне боевики “ЛНР” и “ДНР” объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Главарь боевиков “ЛНР” Леонид Пасечник, заявление которого опубликовали СМИ боевиков, в частности, утверждал, что Вооруженные силы Украины сформировали “внушительную ударную группировку” и якобы планируют “глубокий прорыв” в ОРЛО.

Позже выяснилось, что главари террористических группировок записали свои “срочные” обращения об эвакуации жителей ОРДЛО, опубликованные 18 февраля, за двое суток до этого.

Журналисты обратили внимание, что в 2008 году за несколько дней до вторжения в Грузию Россия эвакуировала население Южной Осетии так же, как это происходит на Донбассе в 2022 году.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.

В конце октября 2021 года американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января 2022 года заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

15 февраля минобороны РФ сообщило о частичном возвращении военнослужащих, находившихся у границ Украины, в места постоянной дислокации.

18 февраля президент США Джо Байден заявил, что у него есть основания считать, что президент РФ Владимир Путин уже принял решение о вторжении в Украину.

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