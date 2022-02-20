Украина имеет достаточно энергоресурсов, работает по четырем направлениям – Шмыгаль

“У Украины достаточно энергоресурсов, чтобы отопительный сезон завершился спокойно. Запасы угля вдвое больше, чем год назад. Запасы газа больше, чем были в 2014-2018 годах на эту дату”, – написал он.

Премьер отметил, что “до конца марта придет еще 10 кораблей с углем, а “Нафтогаз” импортирует в ближайшие два месяца по меньшей мере 1,1 млрд м³ газа”.

“Параллельно правительство двигается еще по четырем направлениям, чтобы обеспечить энергонезависимость нашего государства: увеличение собственной добычи газа и угля, термомодернизация жилищного фонда, присоединение к европейской энергосети (ENTSO-E), диверсификация реверса газа из стран ЕС”, – объяснил Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/495213222168790

Контекст:

Украина начала отопительный сезон с низкими запасами угля. Утвержденный Министерством энергетики график накопления угля предполагал, что уже в сентябре запасы угля превысят 2 млн тонн, но в конце октября в Минэнерго констатировали, что реальные запасы на станциях – в четыре раза меньше запланированных, отмечал “Фокус”.

Шмыгаль утверждал, что осенне-зимний период в Украине пройдет стабильно и энергоресурсов на отопительный сезон хватит. Он отмечал, что “есть неравномерность поставок” угля из-за дефицита в мире, но Украина накопила 17,6 млрд м³ газа в хранилищах. При этом за отопительный сезон Украина в среднем использует 8 млрд м³, “в самый жесткий и холодный” – 10 млрд м³, сообщил премьер, подчеркнув, что “у нас газа абсолютно достаточно и для отопления, и для технологических нужд”.

Глава правления “Нафтогазу” Юрий Витренко говорил 13 декабря 2021 года, что запасов газа в газовых хранилищах Украины должно хватить, чтобы спокойно пройти зиму. Через три дня он признал, что если в феврале в Украине будет две недели морозов до 15 градусов, то действительно будут проблемы при прохождении отопительного сезона.

17 декабря Шмыгаль заявил, что две ТЭС и две ТЭЦ переходят на природный газ из-за дефицита угля на складах.

Этому решению предшествовал отчет СБУ, в котором спецслужба предупредила правительство Украины о реальной угрозе остановки ТЭС из-за дефицита угля.

Чтобы заполнять склады, Украина ежемесячно будет импортировать от шести до 10 кораблей угля морским путем, отмечал замглавы Офиса президента Ростислав Шурма.

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