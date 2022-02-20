Разработчики Final Fantasy 14 рассказали о будущем популярной игры

Об этом создатели ролевой игры говорили на проведенной недавно трансляции. На стриме продюсер оповестил зрителей о возвращении пробной версии и многих других обновлениях.

Игрокам стоит ждать серьезных изменений. Важнейшим из них является улучшение графики. Обновление будет доступно на новом патче 7.0, дата релиза которого неизвестна. Изменениям также подвергнутся многие текстуры, ассеты, а также анимация и освещение.

Поскольку игру ждут крупные графические обновления, разработчик увеличил минимальные технические требования. Создатель онлайн-игры также заявил, что система невзаимозаменяемых токенов – оригинальный фрагмент, имеющий потенциал. Однако для введения их в игру необходим особый дизайн, который отсутствует в Final Fantasy 14. Именно таких токенов в игре не будет.