Беги, пока красивая – Личное мнение

Душевное состояние бывших сожительниц Тимати настораживает.



Фото: Соцсети

Решетова, покрыв отъевшийся пряник оранжевым тональным кремом оттенка «Дональд Трамп», рекламирует пришитые «реснички». По её взгляду можно изучать феномен абсолютного вакуума.

Шишкова, таращась камеру взглядом человека с серьёзной непроходимостью кишечника, скалит пластмассовые зубы и рекламирует какую-то вышивку. Денег, видимо, нет от слова «совсем».

Её состояние настораживает особенно.

https://t.me/lenamiro/10899

В связи с этим не могу не отметить новенькую Юнусова — некую Валю. Взгляд — пока осознанный, мимика — живая, лицо — естественное, красивое и уникальное.



Фото: Соцсети

Её я, в отличие от Решетовой, не спутаю ни с Самойловой, ни с другими девушками из джакузи.

Валь, беги, а? Беги, пока красивая.

Посмотри на своих предшественниц. На то, в кого они превратились. Как попилили они свои лица. Какими стали их глаза — зеркала, по идее, души.

Внимательно посмотри и драпай! Со всех ног и ни в коем случае не оглядываясь.

Ну, или, по крайней мере, предохраняйся.

А вы наблюдали ситуации, когда из отношений с мужиком красивая некогда женщина выходила поюзанной мочалкой? Как это было?

А, может, сами через такое прошли? Восстановились или пока в процессе?

—