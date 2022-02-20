 

Сотни беженцев из «ДНР» всю ночь провели в автобусах

20.02.2022, 1:50, Разное
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Более трех десятков автобусов с женщинами, стариками и детьми всю ночь простояли в поселке Красный Десант Неклиновского района Ростовской области после объявления эвакуации. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты» с места событий.

Фото: Елена Романова/ "Новая газета"

Первые автобусы с беженцами начали прибывать в Ростовскую область еще до полуночи. На погранпереходе «Матвеев Курган» беженцев пересаживали в автобусы и направляли в Неклиновский район, где, как ожидалось, должны были быть организованы пункты временного размещения.

Фото: Елена Романова/ "Новая газета"

Однако по состоянию на 10 часов утра 19 февраля, сотни людей, включая грудных детей, продолжают оставаться в автобусах. Им не предоставили горячего питания, санатории, где предположительно планировалось размещение, закрыты, вход охраняют сотрудники полиции и МЧС.

Накануне в Кремле заявили, что Ростовская области готова к приему беженцев, губернатор региона Василий Голубев обратился к Путину с просьбой оказать региону помощь с размещением. Региону выделили Всем эвакуированным президент РФ Путин распорядился выдать по 10 тысяч рублей.

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Источник: Новая газета



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