 

Швейцария рекомендовала гражданам покинуть регионы Донецка и Луганска

20.02.2022, 1:20, Новости дня
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Швейцария рекомендовала гражданам конфедерации временно покинуть регионы Донецка и Луганска, сообщило министерство иностранных дел европейской страны.

Внешнеполитическое ведомство Швейцарии «рекомендует лицам со швейцарским гражданством, находящимся в регионах Донецка и Луганска, временно покинуть эти регионы при помощи собственных средств», отметили в Берне, напомнив, что «некоторые авиакомпании сократили или приостановили полеты на Украину». Как подчеркнули в МИД, эта рекомендация «соответствует нынешнему анализу ситуации» на Украине, передает ТАСС.

Ранее дипломатическое ведомство рекомендовало швейцарцам не предпринимать туристических и иных поездок, не имеющих срочного характера, на Украину. Желающим покинуть эту страну оно посоветовало воспользоваться коммерческим транспортом.

В пятницу глава ДНР Денис Пушилин с сожалением констатировал, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе идет к войне. Он допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс. В тот же день власти провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.

В четверг разведка Донецкой народной республики (ДНР) получила данные о подготовке эвакуации офиса президента Украины и Верховной рады во Львов. Днем ранее США временно передислоцировали из Киева резидентуру ЦРУ. 13 февраля стало известно об эвакуации во Львов посла Соединенных Штатов и американских дипломатов. 11 февраля президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину.

11 февраля Пушилин констатировал, что ситуация в Донбассе постоянно усугубляется, ухудшение может пойти по траектории, когда провозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) будет вынуждена обратиться к РФ за помощью. В начале декабря Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет добровольно следовать минским договоренностям.

Президент РФ Владимир Путин на Совете по правам человека в декабре 2021 года указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. После встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в феврале Путин вновь назвал происходящее в Донбассе геноцидом.



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