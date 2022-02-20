Анна Седокова отреагировала на слухи о расставании с Янисом Тиммой: “Монстры в голове провоцировали”

Популярная певица Анна Седокова недавно разместила в разделе Stories личного микроблога в Instagram серию мини-публикаций, в которых пояснила текущий статус своих отношений с супругом, баскетболистом Янисом Тиммой. Таким образом знаменитость отреагировала на появление в Сети слухов о вероятном завершении её семейных отношений с возлюбленным.

Реагируя на домыслы пользователей, Анна Седокова нарочно отыскала среди архивных публикаций в Интернете материал еще за 2019 год, в котором его авторы пророчили звездной паре скорый разрыв. Со своей стороны красотка отметила, что такая вероятность за время совместной жизни все же была и неоднократно, однако в настоящий момент нет причин, вызывающих опасения о её расставании с Янисом Тиммой.



Изображение взято с: [email protected]

“Мы могли расстаться сотни раз. Наши монстры в голове провоцировали нас тысячи раз, но мы никогда не сдавались и продолжали бороться друг за друга. Нет, бывало, конечно, что один из нас прекращал, но тогда второй включал “суперскорость”!” – призналась экс-вокалистка группы “ВИА Гра”.



Изображение взято с: [email protected]

К слову, Седокова упомянула, что у них с возлюбленным имеется некое “стоп-слово”, которое помогает в нужный момент не доводить внезапно возникший конфликт до критической точки. Также она отметила, что одной из задач её с Тиммой “сообщества является миссия “Не дать разрушить себя!”.

Источник: www.instagram.com