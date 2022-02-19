Слетавших в космос Пересильд и Шипенко наградили за «настоящую смелость»

На церемонии награждения четвертой Национальной премии в области веб-индустрии в Москве актрисе Юлии Пересильд и режиссеру Климу Шипенко, которые в 2021 году слетали в космос на съемки фильма «Вызов», вручили награду за «настоящую смелость».

Церемония награждения четвертой Национальной премии в области веб-индустрии состоялась в Москве в субботу на площадке Цифрового делового пространства, ведущими выступили Ксения Собчак и Иван Ургант, передает ТАСС.

Интервьюером года эксперты, как и год назад, назвали Ксению Собчак, ведущую собственного шоу «Осторожно, Собчак!» на YouTube. «На YouTube много талантливых людей и талантливых интервьюеров», – сказала она. Вновь подтвердили свой статус лауреатов в своих категориях видеоблогер и телеведущий Антон Птушкин (лучший онлайн-тревел-проект), канал «Редакция» журналиста Алексея Пивоварова (лучший познавательный онлайн-проект) и проект «Что было дальше?» (развлекательное онлайн-шоу года).

Документальным онлайн-проектом года стал сериал «Девяностые» платформы more.tv об основных вехах политики, телевидения, рекламы, музыки и ночной жизни, которыми отличилась страна в это время. Онлайн-событием года назвали победу команды Team Spirit на чемпионате мира по игре «Dota 2». Звание персоны года заслужил блогер Даня Милохин.

На церемонии по традиции назвали обладателей трех спецпризов. Первый из них получил продюсер Вячеслав Дусмухамедов за вклад в развитие веб-индустрии. Награды «Поехали! За настоящую смелость и эмоции» удостоились актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые в 2021 году отправились в космос на съемки фильма «Вызов». «Спасибо вам большое. Для меня это новая премия, очень приятно. Клим работает, мы правда летали, что еще добавить? <…> Фильм будет», – сказала Пересильд, получая приз.

Актера Макара Хлебникова, который исполнил главную роль в сериале «Пингвины моей мамы» онлайн-кинотеатра KION, отметили спецпризом за яркий актерский дебют.

Фантастический триллер «Выжившие: антология» режиссера Андрея Прошкина о смертельном вирусе, который за несколько дней уничтожает большую часть населения провинциального города, получил награду как лучший интернет-сериал (хронометраж эпизода менее 24 минут). Он выходил на мультимедийном сервисе Okko. Лауреатом в этой же номинации, но для проектов, эпизод которых длится больше 24 минут, назвали «Вампиров средней полосы» видеосервиса Start. Сериал рассказывает о смоленских вампирах, чье мирное существование оказывается под угрозой из-за череды загадочных убийств. Исполнитель одной из главных ролей Юрий Стоянов получил приз как лучший актер.

Лучшим режиссером онлайн-проекта назвали Владимира Мирзоева, снявшего мистический триллер «Топи» для «Кинопоиска». Лучшим веб-сериалом эксперты посчитали второй сезон комедии «Миллионер из Балашихи».

Оксана Акиньшина получила награду за роль в драматическом сериале о суррогатном материнстве «Контейнер» видеосервиса Start, актриса не смогла присутствовать на церемонии из-за занятости на съемках. Также награды удостоилась Лена Тронина за работу над проектом Happy End, который выходил на more.tv. «Для меня большая радость участвовать в таком красивом необычном проекте, спасибо создателям», – поблагодарила Тронина со сцены.

Жюри прессы отдало свои предпочтения сериалам «Секреты семейной жизни» о молодой паре, решающей трудности во взаимопонимании, Happy End о вебкам-индустрии и «Кошмары музыкантов», в котором снялись Иван Дорн, Хаски, Моргенштерн и другие артисты. Награду за лучший саундтрек при поддержке «VK музыки» вручили рок-группе «Три дня дождя», чья песня «Демоны» звучала в проекте «Пингвины моей мамы».

Впервые эксперты вручили ряд наград за продвижение сериальных проектов. Две награды в этой категории получил сериал Happy End – эксперты отметили создателей картины за лучшую диджитал-кампанию и SMM-контент.

Авторы «Вампиров средней полосы» получили приз за лучший фильм о фильме. Проект «Душегубы» отметили за лучший трейлер, за постер награду вручили сериалу «Выжившие», за пиар-кампанию – драме «Контейнер». Лучшим офлайн-мероприятиям жюри сочло презентацию нового онлайн-кинотеатра KION.

За актуализацию социальной повестки приз получили «Трудные подростки». Лучшим социальным проектом, по мнению VK, стал проект «Таких дел» «Больше всех надо».

Организатором премии выступает The Digital Reporter – платформа, посвященная веб-сериалам, а также медийная площадка, производящая материалы, посвященные российским и зарубежным веб-сериалам и digital-новостям.

Напомним, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд снимали художественный фильм о девушке-враче «Вызов» прямо на МКС. В съемках фильма приняли участие и профессиональные российские космонавты – Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.