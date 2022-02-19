Блинкен заявил о готовности США ответить на «агрессию» России

Соединенные Штаты готовы ответить на якобы возможную «агрессию» РФ против Украины, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом).

«Если есть шанс отыскать дипломатический путь разрешения ситуации, я твердо намерен сделать это, но, если нам придется отвечать на агрессию России, мы сделаем это», – приводит слова Блинкена ТАСС.

Госсекретарь США указал, что война между Россией и Украиной стала бы катастрофой. При этом он подчеркнул, что такой сценарий не отвечаем ничьим интересам. «Если будет атака на Киев, где проживает почти 3 миллиона человек, это будет катастрофа. Но я должен также сказать, я боюсь, что и россияне также пострадают. Украинцы не встретят российских военных с распростертыми объятиями, напротив. И, конечно, объединенное международное сообщество дало понять, что, если РФ снова проявит агрессию по отношению к Украине, будут очень серьезные последствия», – отметил он.

По его словам, Вашингтон уверен в своих разведданных о планах РФ «вторгнуться» на Украину. «Мы вполне уверены в информации, которая у нас есть. И, как я сказал на днях на Совете Безопасности ООН, я признаю, что в прошлом мы выступали с информацией, которая оказывалась неточной. Но мы вполне уверены в нашей информации, и мы выносим ее в публичное пространство не для того, чтобы начать войну, а для того, чтобы войну предотвратить», – сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил РФ «совместными действиями» США и Германии во всех областях в ответ на возможную «агрессию» против Украины.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» РФ на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований РФ по гарантиям безопасности.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что РФ готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что РФ ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.