 

В московском Доме кино начался показ фильма о зверствах ВСУ в Донбассе

19.02.2022, 23:55, Новости дня
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В столице РФ в Центральном Доме кинематографистов стартовал премьерный показ фильма «Донбасс: вчера, сегодня, завтра» о зверствах украинских националистов в провозглашенной Донецкой народной республике (ДНР).

В фильме «Донбасс: вчера, сегодня, завтра», который представил RT, показана история вооруженного противостояния Донбасса с украинскими властями. Авторы кинокартины постарались проанализировать причины, по которым на Украине началась гражданская война. Зрители также увидят параллель между нацистами периода Великой Отечественной войны и украинскими националистическими батальонами.

Действия в фильме основаны на реальных историях и фактах. В подтверждение тезиса о нацистах даже приводятся кадры проведенной эксгумации тел жестоко убитых жителей Донбасса.

Пришедшие на премьеру картины зрители также увидят презентацию книги «Расстрелянное детство Донбасса», в которой описаны жестокие действия вооруженных сил Украины в отношении мирных жителей Донбасса и их детей. Книгу презентуют авторы.

Показ фильма начался в Москве 19 февраля в 18.00. Для людей, которые не смогли присутствовать на премьере, RT опубликовал фильм на YouTube-канале.

Напомним, во вторник депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Президент РФ Владимир Путин, говоря об обращении депутатов Госдумы с призывом признать ЛНР и ДНР, отметил, что будет исходить из решения проблем Донбасса. Происходящее сейчас в Донбассе Путин назвал геноцидом.



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