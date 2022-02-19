 

Зеленский: Пока мы не в НАТО, нам нужны гарантии безопасности

19.02.2022, 23:25, Новости дня
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По словам президента, Украина понимает, что среди членов Альянса пока нет консенсуса по вопросу вступления Украины.

“Все говорят, что есть расстояние к НАТО. Мы говорим: “Скажите, пожалуйста, какой нужен срок?” Это измеряется в годах. К сожалению, и вы это видите по трагедии, по погибшим, это измеряется не только в часах, это измеряется в людях. Тогда скажите, пожалуйста, будет ли справедливо, чтобы мы на этом расстоянии получили гарантии безопасности от соответствующих стран? Дипломатические гарантии безопасности. Это же справедливо? Никто никого к стенке с вопросом “Чтобы завтра было НАТО”… Такого нет. Мы хотим. Но пока у нас нет такой возможности, мы стремимся иметь гарантии безопасности”, – сказал президент.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что “это еще предстоит увидеть” и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Украина присоединится к НАТО, когда три столицы стран – участниц НАТО изменят свой взгляд. При этом он не назвал их.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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