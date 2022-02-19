 

Зеленский в Мюнхене обсудил с Шольцем ситуацию с безопасностью на Донбассе и последние провокации

19.02.2022, 23:25, Новости дня
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“Обсудили дипломатическое продвижение в разных форматах, актуальную ситуацию с безопасностью на востоке Украины и последние провокации. Разделяем приверженность политико-дипломатическому урегулированию. Благодарны за поддержку”, – заявил президент.

Відбулася зустріч з @OlafScholz у Мюнхені. Обговорили дипломатичний поступ у різних форматах, актуальну безпекову ситуацію на сході * та останні провокації. Поділяємо відданість політико-дипломатичному врегулюванню. Вдячні за підтримку. pic.twitter.com/2ARsgrA1A6

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 19, 2022

Контекст:

Мюнхенская конференция проводится ежегодно с февраля 1963 года. Форум собирает в Германии представителей мировой политической элиты, он является крупнейшей в мире площадкой, на которой обсуждаются вопросы глобальной безопасности.

В 2022 году конференция проходит в Мюнхене с 18-го по 20 февраля, в связи с противоэпидемическими мерами количество гостей и представителей СМИ ограничено, указано на сайте мероприятия.

СМИ сообщали, что США на фоне угрозы вторжения РФ в Украину отговаривали Зеленского от поездки в Мюнхен.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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