Личное: “СЗ подрастала ничтожными темпами”

А вот такое вам, на предмет рыбалки.

Сами разбирайте.

kortes71

Добрый день уважаемая Эволюция.

Пишу продолжение истории Надежда умирает последней.

https://evo-lutio.livejournal.com/765756.html

Прошло много событий – она больше не приезжала – ковид. И не очень рвется уже на Украину. Асимилировалась там. Прижилась. Сдала на права местные. В семье 2 машины. Идеально владеет языком. Занялась фигурой- выглядит просто потрясающе. Еще лучше чем раньше. У нее еще и цвет волос необычный- настолько исключительный – наверно на всей планете больше нет.

Я продал родительскую квартиру – купил детям бизнес – тренажерный зал. В котором они до этого работали.

Сомневался тогда с продажей кв. Е. посоветовала продать. Бизнес идет у детей хорошо- иза ковида много залов закрылось.

Год назад Е. совсем остыла.

Я перестал ей писать .

3 мес не общались. В конце апреля поздравил с ДР ответила тепло. Видно что соскучилась. До меня дошло что тянуть ничего с нее бесмыслено. Общались просто. СЗ моя подрастала совсем ничтожными темпами.

В июне нахожу работу в Палермо. Списываюсь. В итоге в конце сентября лечу по био на 3 мес работать.

Первая попытка оказалась не удачной – в италии забастовка – рейс отменили.

Дома в семье ажиотаж и так выезжал с боем. Через 3 дня вылетаю снова. Общение с Е. очень много -помогает при пересадке и переезде с аэропорта и в аэропорт.

В общем оказался я в 100км по прямой от нее.

Мес проработал – работа конечно цирк)

Проблема в том что добраться на острове куда то реально ток машиной.

Общались очень много – писалсь – звонки по 10раз в день. Прилетел я туда вечером – утром она сказала что думает что выйдет за меня. Я в тот момент сильно испугался – чужая страна- реально страшно. Она это уловила так и сказала – ты боишся.

Мне полагался один день в неделю – выходной.. добраться автобусом там за день никак не реально. Раз посорились – 3 дня не общались – звоню – говорит возьму такси в соседнем городке приеду- Я на 30мин ? ( ей к приходу детей со школы – нужно быть дома)

И риск спалится говорю

В итоге решаем что выпрошу 3 выходных подряд. Разбиваю случайно тел (роняю) на покупку тел уходит еще почти нед. Е. за это время заметно разогрелась. В итоге еду но не доезжаю – нет рейса. На другой день таки приезжаю в городок где она назначила встречу.

Городок за 50км от ее. На другой день приезжает – продуктов привозит. Я там где работал с територии не выходил. Продукты привозили.

В первом письме там я не стал писать что когда она на укр приехала – мы квартиру для встреч снимали несколько раз- она часть денег оплачивала.

В общем еще 2 раза я приезжал в тот городок – оба раза с боем брал по 2 выходных подряд – угрожая уволиться. В итоге таки меня увольняют за нед до моего отьезда. Она как то сказала что хочет ребенка . Сама я это не тянул в тот момент. Значимость росла – я был устойчив.

Развода она очень боится. Решили что попробует уговорить мужа подписать детям паспорта и приехать на украину летом как бы в отпуск и остаться.

Я сказал что найду работу.

У нее здесь есть родительская кв.

Работу я нашел с очень хорошей зарплатой. Причем 4-5 часов в день. Т.е. я еще успеваю подрабатывать.

Суб и воскр выходной. Т.е я б с мог и с детьми заниматься и ей помогать.

Но уже мес как заметил что СЗ моя падает. Мы и общаться стали меньше.

На днях выдала что под угрозой войны муж не подпишет.

Вчера выяснилось что и не собирается ехать. Вообщем я это и ожидал.

Прошу разбора. Не поиму где я так лажаю. То что она последний мес была под щипцами я это чувствую. Как это можно убрать было не пойму.

И какие шаги у меня еще есть чтоб вернуть СЗ? Не может она навредить детям они отца любят – он очень хороший. Но и я жить без ее любви не могу.

Всем большое спасибо.