«Это не игра в демократию»

В Ростове-на-Дону студента университета правосудия отчислили за «негативное отношение к власти». Публикуем «обличающие» 20-летнего парня выступления руководителей вуза.

Ростислав Павлищев, студент третьего курса юрфака ростовского филиала РГУП (Российский государственный университет правосудия), 16 февраля не смог попасть на онлайн-пару — декан факультета, который ее вел, удалил его из конференции, а на возмущения однокурсников ответил: «Поступил приказ о его отчислении».



Ростислав Павлищев. Фото из личного архива

Согласно приказу, отчислили Павлищева за «нарушение одного из пунктов Правил внутреннего учебного распорядка — дисциплинарный проступок, порочащий звание студента университета». Этим проступком оказался административный арест юноши, произошедший в декабре прошлого года: Кировский районный суд Ростова-на-Дону тогда дал ему десять суток за «демонстрирование экстремистской символики» — то есть символики ФБК* и «умного голосования» (ч. 1 ст. 20.3 КоАП).

Однако в распоряжении «Новой» есть аудиозапись, сделанная Павлищевым во время учебно-воспитательной комиссии 9 февраля, на которой была озвучена, предположительно, более точная причина.

Большое внимание на комиссии уделялось негативным высказываниям Ростислава в адрес действующей власти и правоохранительных органов. Созданная специально для мониторинга страниц студентов кибер-волонтерская группа особенно выделила выражения: «прокуроры в мантиях», «цирковое правосудие», «полицейское государство», «несвободное государство». Несколько раз подчеркивалось, что с такой гражданской позицией Ростиславу «не по пути с РГУП».

«Экстремизм. В университете правосудия этому нет места! — пояснил Павлищеву на комиссии декан юридического факультета Бронислав Цой. — Если вы после вашего ареста пришли бы и сказали: «Я все осознал, я не буду никакой деятельностью заниматься»; никаких оскорбительных слов в адрес государства, полицейских, системы МВД, судейского сообщества не высказывалось бы; просто промолчали бы: «Да, я виноват, я отсидел», — совершенно другое отношение было бы к вам, и я бы первый сказал: «Ребят, человек осознал». Это самое главное в воспитании, чтобы он осознал. Я этого не вижу, поэтому мое предложение по протоколу вынести отчисление студента Павлищева».

Претензии преимущественно были связаны с постом, который Павлищев опубликовал в Instagram 5 января. В посте он рассказывал о своем административном аресте и поддержке, которую получил от близких и соратников.

Декан юридического факультета РГУП Бронислав Цой. Фото: rb.rgup.ru

Однако между публикацией этого поста и комиссией была еще одна встреча — студента вызывал к себе декан факультета, аудиозапись этого разговора также есть в распоряжении «Новой». Когда Ростислав написал объяснительную, Бронислав Цой посоветовал ему «отойти от этих дел, не накалять обстановку», чтобы спокойно окончить университет. Они обсудили и тот самый пост. Декан заявил: «Лично у меня к вам никаких претензий нет, как к человеку образованному, культурному, который умеет отстаивать свои взгляды, это, наоборот, импонирует. Поэтому имейте в виду, мне сказали — надо отреагировать как декану — вы написали [объяснительную], этого мне достаточно. Как себя вести — вы решите сами».

Ростислав говорит, что еще тогда удивился такому лояльному поведению Цоя, это не было на него похоже: «Подозреваю, что это было сделано намеренно, чтобы я успокоился и ничего не заподозрил, и чтобы в дальнейшем сделать отчисление неожиданностью для меня».

Вопрос об отчислении Павлищева еще до комиссии поставили и перед студенческим советом. На собрании присутствовали начальник по воспитательной работе Галина Кожухова и педагог-психолог Анжелика Соловьева. От одного из членов совета студент получил ссылку на встречу и тайно на ней присутствовал, делая запись происходящего. Со стороны преподавателей было сказано много, по словам Ростислава, «клевещущего и порочащего его честь и достоинство». Например, тот факт, что он носит с собой в университет оружие. Оно и правда у него есть на законном основании, Павлищев проходит все обязательные проверки и использует его для выездов на стрельбище с семьей и друзьями, что можно наблюдать на его странице в Instagram. Кроме небольшого складного ножа, который с ним всегда, в университет Павлищев ничего не носил, об этом на собрании припомнил и один из участников. А складной нож — не является холодным оружием.

Помимо этого, Галиной Кожуховой была проведена параллель «Сталин—Навальный—Павлищев», которую впоследствии на воспитательной комиссии она отрицала, хотя на записи фраза четко слышна:

«Тут надо историю читать, каждый раз появляются такие Джугашвили и Навальные, и такие же Павлищевы».

В конце собрания почти все участники проголосовали за отчисление Ростислава. Сам он говорит, что многие потом звонили или писали и просили прощения. Он считает, что решение учащимися было принято под давлением. Еще до того как его обнаружили и выгнали с собрания, на запись успела попасть фраза Галины Кожуховой: «Александр Васильевич (директор филиала ростовского РГУП. — К. Р.) обратился к нам с вами с просьбой рассмотреть этот казус, который произошел в нашем с вами учебном заведении, а это значит — не игра в демократию. Это мера, которая нам нужна, которая нужна администрации — знать мнение студенческого совета, лучших из лучших, людей, которые обладают правильной активной гражданской позицией».

Ростислав Павлищев. Фото из личного архива

Ростислав Павлищев со своим отчислением не согласен. Он предоставил «Новой газете» справку об обучении, в которой по 11 предметам у него отметки «отлично», по двум — «хорошо», а по остальным 25 дисциплинам — поставлены зачеты. Ни одной отметки «удовлетворительно» и ни одного «неуда». По словам молодого человека, он не считает свою общественную позицию и арест препятствием для продолжения обучения, успехи в котором отмечал и декан юрфака.

— Я собираюсь судиться с университетом. Основным исковым требованием будет признание незаконным приказа об отчислении и восстановление в вузе. Я также планирую подавать заявление в полицию о клевете на Кожухову Галину Станиславовну и Соловьеву Анжелику Владимировну, ну и, конечно, опубликую видео созвона студсовета и аудиозапись воспитательной комиссии.

«Новая газета» обратилась за комментарием по сложившейся ситуации в ростовский филиал РГУП, однако в университете попросили изложить наши вопросы письменно. Официальный запрос отправлен. Позиция руководства вуза будет опубликована по получении.

*Мосгорсуд признал ФБК экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории РФ

Катерина Рукавцова,

специльно для «Новой»

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