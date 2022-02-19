Блинкен назвал «идею о геноциде» в Донбассе оскорбительной

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что идея о геноциде в Донбассе «обесценивает» само понятие и является «оскорбительной».

«Во-первых, идея о геноциде совершенно неверна, и она, честно говоря, оскорбительна, это обесценивает само слово, мягко выражаясь. Этого просто не происходит!.. Откуда мы это знаем? Оттуда, что, по крайней мере на украинской стороне от той разделительной линии, которая была проведена после российского вторжения на территорию Украины, работают наблюдатели ОБСЕ, они проверяют, что там происходит, а что не происходит», – сообщил Блинкен в интервью «Дождю» (признан в РФ СМИ-иноагентом), передает РИА «Новости».

При этом госсекретарь пригрозил РФ ответом в случае «агрессии».

«Если есть шанс отыскать дипломатический путь разрешения этой ситуации, я твердо намерен сделать это. Но если нам придется отвечать на агрессию России, мы сделаем это», – сообщил Блинкен.

«Я могу сказать вам так: мы вполне уверены в информации, которая у нас есть. Как я сказал на днях в Совете Безопасности ООН, я признаю, что в прошлом мы выступали с информацией, которая оказывалась неточной. Но мы вполне уверены в нашей информации и выносим ее в публичное пространство не для того, чтобы начать войну, а для того, чтобы ее предотвратить», – подчеркнул он.

Ранее в российском МИД резко отреагировали на слова канцлера Германии Олафа Шольца о геноциде в Донбассе, заявив, что не немецким руководителям смеяться над вопросами геноцида.

До этого немецкий политик заявил: «На Донбассе происходит геноцид – это, конечно, смешно». МИД РФ указал, что не немецким руководителям смеяться над вопросами геноцида.

Президент РФ Владимир Путин ранее на пресс-конференции после переговоров с Шольцем в Москве 15 февраля заявлял, что считает происходящее в Донбассе геноцидом.