В Донецке опровергли информацию о минировании зданий
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Анонимная информация о минировании зданий в Киевском районе Донецка на севере города не подтвердилась, сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.
«В результате проверки спецслужбами взрывоопасных предметов не обнаружено», – написал Кулемзин в Telegram.
Ранее неизвестный сообщил о минировании нескольких зданий в Донецке.
Позже правоохранительные органы Луганской народной республики (ЛНР) обнаружили взрывное устройство на пути следования автобусов с эвакуируемыми в Россию людьми в районе Краснодона.
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