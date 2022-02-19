В Донецке опровергли информацию о минировании зданий

Анонимная информация о минировании зданий в Киевском районе Донецка на севере города не подтвердилась, сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

«В результате проверки спецслужбами взрывоопасных предметов не обнаружено», – написал Кулемзин в Telegram.

Ранее неизвестный сообщил о минировании нескольких зданий в Донецке.

Позже правоохранительные органы Луганской народной республики (ЛНР) обнаружили взрывное устройство на пути следования автобусов с эвакуируемыми в Россию людьми в районе Краснодона.