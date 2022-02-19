Мнение: Еда за нефть – в прошлом, еврейская тоска по России и португальская беспросветность

1. Россия за последние 20 лет проделала огромный путь. Вот наглядный график от блогера genby. На излёте СССР и в начале 1990-х наша страна тратила чуть ли не половину доходов от экспорта ресурсов на покупку еды, сама же продовольствие почти не экспортировала. Теперь же мы продаём больше еды, чем покупаем, сырьевой экспорт перестал быть критичным для нашего выживания:

https://genby.livejournal.com/976776.html

2. Ушла эпоха. Эмоциональное восхищение заграницей, — «у нас тут грязно и бедно, а у них цивилизация, дорожки чистые, домики аккуратные», — сменилось в итоге на тоску эмигрантов по чистой, цивилизованной и благоустроенной России. Цитирую весьма типичное:

https://malinada.livejournal.com/563065.html

…и в этом весь Израиль. Деньги есть, а достойных развлечений просто нет. На себя, на взрослую, я уже забила. Ну не походила последние 10 лет по ресторанам, ну еще тридцать лет не похожу…

…всех развлечений в субботу — поехать на поле пособирать клубнику/вишни/апельсины, поехать на поле посмотреть на маки, поехать в какую-то дыру глянуть на черепах. Вокруг никакой инфраструктуры. Ни приличного кафе посидеть, отдохнуть, пообщаться. Про более роскошные приблуды просто молчу…



…такая не бедная и такая убогая страна. А даже если строят что-то новое и пытаются там чуток красоты соорудить, то это будет запачкано и измусорено если не в считанные минуты, то уж в считанные дни это даже к бабке не ходи. Будут бычки, обертки от бамбы, стаканчики из под кофе и прочая шняга.

За эти два года я отвыкла куда-то выбираться. И уже даже и не хочется…

…на полу в продуктовом валяются сгнившие овощи и покупатель на выходе выталкивает ногами гнилье на улицу. Чувствуя себя при этом экстремально комфортно…

…тут давеча одна патриотка Израиля, такая патриотка, что сионизм аж из ушей сочится, спрашивала у общества куда б ей сходить в красивое место а-ля ресторан, чтоб белые скатерти, супер интерьер, вышколенные официанты и чтоб вечернее платье напялить. Ей все ответили примерно «такого в Израиле нет»…

3. Блогер monetam приводит рассказ В. Анисимова о жизни эмигрантов в Португалии:

https://monetam.livejournal.com/1820579.html

Удивительно, но полно людей верит что «народ бежит из страны». Кто именно, куда и зачем они там нужны, совершенно непонятно. Известны имена только профессиональных оппозиционеров которым перекрыли кислород дома и теперь они «работают из-за рубежа».

Иногда уточняют: бегут ученые. Я вот профессор, уже тридцать лет ездящий по мировым научным центрам, и могу сказать, что если и есть там русские, то те, кто лет 20-30 назад уехал. Никаких свеженьких нет. Там своим-то рабочих мест не хватает, а чужих тем более никто не ждёт.

Русский гастарбайтер это вообще бессмысленное словосочетание. Если где-то нет работы, то едут в ближайший город миллионник или уж сразу в Москву. За границу едут только успешные дома люди, чтобы подняться еще на ступень в карьере.

Обычно имеют в виду, что дома «удушающая атмосфера невыносимой лжи», и люди бегут от неё. Это что-то абстрактное. Людям надо на что-то жить, то есть найти работу. Свеженький иммигрант это самый последний, кого возьмут там на работу.

Выдумки это всё. Причём те, кто это болтает, сами никогда с места не сдвинутся. Так и будут на диване стонать «как здесь невыносимо».

Дополнение к посту про эмиграцию из нашей страны. Бывает и такая глупая история. Уехали от хорошей работы, заработков, квартиры в столице, чтобы «жить в Европе». Потратили всё, и теперь не вернуться.

«У меня в фейсбуке есть подруга, которая 10 лет назад уехала с мужем в Португалию, они там решили осесть, купили небольшой отель с баром… вчера она написала пост. Она работает в своем отеле и поваром, и горничной, и посудомойкой… потому что денег нанять персонал у них нет. И всё равно едва сводят концы с концами, потому что посетителей очень мало, ведь Португалия — бедная страна. И продать отель не могут, нет спроса».

«…а на покупку небось потратили все сбережения сделанные дома за многие годы. Или продали квартиру в хорошем месте, и теперь возвращаться некуда».

«…именно так, они уезжали из Москвы, где у них хорошо шли дела, и были высокие зарплаты. Думали, что в Португалии жить будут еще круче, это же Европа… но за 10 лет все сбережения закончились».