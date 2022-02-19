 

Володин: Госдума 22 февраля обсудит ситуацию в Донбассе и санкции

19.02.2022, 22:05, Разное
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Он отметил, что украинские войска уже сутки обстреливают территории Донецкой и Луганской республик, но никто из европейских политиков не озаботился судьбой мирных жителей Донбасса, которые вынуждены покидать свои дома.

Вместо беспокойства за жизни людей западные страны пытаются оправдать поведение украинского руководства, повторяют угрозы в адрес России и угрожают санкциями, написал Володин.

Спикер подчеркнул, что санкциями Россию не напугаешь, ведь в таких условиях наша страна живет уже восемь лет. Он напомнил, что решения ввести ограничения – это выбор западных стран.

“Во-вторых, ко всем пришло понимание: санкции против России всё равно будут. Неважно, делали мы что-то или нет, будем делать или нет: Вашингтон и Брюссель всегда придумают, в чем нас обвинить”, – констатировал Володин.

Санкциями Запад хочет остановить развитие России, считает спикер. Нужно этого не допустить, добавил он.

“На ближайшем заседании Государственной Думы обсудим эти вопросы”, – заключил политик.

Ситуация в Донбассе резко обострилась в пятницу, 18 февраля. Главы Донецкой и Луганской народных республик объявили о массовой эвакуации населения в Россию из-за угрозы нападения со стороны Украины.



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