 

Победительница первого сезона шоу “Холостяк” Александра Шульгина беременна первенцем

19.02.2022, 22:00, Новости дня
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“Лос-Анджелес подарил мне не только Друга Души, но и звездочку, сердце, которой (которого) бьется внутри. Я рада наконец-то поделиться с вами нашим счастьем. Было сложно так долго не рассказывать, но мы хотели насладиться этим волшебным моментом, поэтому молчали до последнего”, – подписала она публикацию.

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Публикация от МЕНТОР • ФЕЯ • МОТИВАТОР (@alessandra_shulgina)

Контекст:

Шульгина стала победительницей шоу “Холостяк” в 2011 году. Ее выбрал главный герой проекта – американский танцор и хореограф украинского происхождения Максим Чмерковский. Отношения пара так и не смогла построить – они расстались практически сразу после окончания проекта.

В настоящее время Шульгина проживает в США. Имя своего избранника она скрывает. В Instagram Шульгина называет его Суперменом и Другом Души, а впервые показала его подписчикам на День святого Валентина.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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