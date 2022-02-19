Боевики на Донбассе с начала суток более 100 раз нарушили перемирие – штаб ООС

“Со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 101 нарушение, 88 из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения”, – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, число погибших (двое) и раненых (четверо) украинских военнослужащих не изменилось за последние три часа.

Пресс-центр штаба назвал 40 населенных пунктов, в районе которых боевики открывали стрельбу в субботу. Чаще всего обстрелы фиксировались возле Новотроицкого (шесть раз), Счастья, Крымского и Троицкого (по пять раз).

“Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы со стороны врага”, – подчеркнули в штабе ООС.

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По состоянию на 17.00 штаб операции Объединенных сил сообщал о 70 нарушениях боевиками перемирия на Донбассе.

Контекст:

17 февраля на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18-го и 19-го февраля обстрелы на Донбассе продолжились.

На этом фоне боевики “ЛНР” и “ДНР” объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Главарь боевиков “ЛНР” Леонид Пасечник, заявление которого опубликовали СМИ боевиков, в частности, утверждал, что Вооруженные силы Украины сформировали “внушительную ударную группировку” и якобы планируют “глубокий прорыв” в ОРЛО.

Позже выяснилось, что главари террористических группировок записали свои “срочные” обращения об эвакуации жителей ОРДЛО, опубликованные 18 февраля, за двое суток до этого.

Журналисты обратили внимание, что в 2008 году за несколько дней до вторжения в Грузию Россия эвакуировала население Южной Осетии так же, как это происходит на Донбассе в 2022 году.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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