Зеленский: Все понимают, что может начаться завтра. Но ложиться в гробы и ждать военных РФ украинцы не будут

Он сказал, что благодарен иностранной разведке за информацию о потенциальной угрозе со стороны РФ.

“Но тем не менее я доверяю моей разведке, я доверяю украинцам, находящимся на нашей территории, которые понимают, что вдоль границ происходит, у которых есть перехваты разного характера и которые понимают те или иные риски. Мы говорим об использовании этой информации. Я много раз говорил: никто не живет в розовых очках, все понимают, что может начаться завтра. Но (простите меня за такое сравнение, возможно, оно будет неэтичным) ложиться в гробы и ждать военных [РФ] украинцы не будут. Мы ни на кого наступать не будем, но готовы ко всему”, – заявил президент.

Контекст:

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

“Сегодня мы не видим большей эскалации, чем она была раньше. Да, увеличилось количество военных, но я об этом говорил еще в начале 2021 года, когда говорили о военных учениях Российской Федерации. Тогда было большое увеличение [войск РФ], тогда нас поддерживали США и европейские друзья. Они призвали Россию отвести войска. Сейчас ситуацию я не считаю более напряженной, чем она была в пик российских учений”, – говорил на пресс-конференции 28 января президент Украины Владимир Зеленский.

Министр обороны Украины Алексей Резников 14 февраля заявил, что вблизи границы Украины находится 125 тыс. наземного компонента войск РФ. По его словам, в настоящее время Россия не создала наступательные ударные группировки ни на одном из участков вблизи границы Украины.

15 февраля минобороны РФ сообщило о частичном возвращении военнослужащих, находившихся у границ Украины, в места постоянной дислокации.

17 февраля Байден заявил, что риски вторжения РФ в Украину, несмотря на заявления россиян об отводе войск, сохраняются и нападение может случиться в течение нескольких ближайших дней.

В этот же день эксперты министерства обороны Великобритании определили несколько направлений возможного сухопутного нападения России на Украину и показали их на карте.

18 февраля президент США Джо Байден сказал, что у него есть основания считать, что президент РФ Владимир Путин принял решение напасть на Украину.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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