Мнение: План наступления ВСУ на Донбассе

УНМ ДНР опубликовала план наступления ВСУ на Донбассе.

Агентурной разведкой Народной Милиции ДНР добыт План украинской наступательной операции против Независимых республик, о чем нами было анонсировано ранее.

♦️Данный замысел наступательной операции ВСУ на Донбассе разработан украинским Генеральным штабом и утвержден решением СНБО в начале февраля этого года.

❗️Цель украинской наступательной операции – «зачистка» территории Народных Республик от русскоязычного населения, выдавливание его на территорию России, получение контроля над всей территорией Народных республик.

❗️В соответствии с замыслом Генерального штаба к наступательной операции ВСУ на Донбассе привлекаются практически все боеспособные соединения и воинские части. Для агрессии уже создана ударная группировка украинских войск.

♦️На операцию выделяется до ПЯТИ суток.

По плану украинских стратегов в назначенный день «Д» проведением массированного огневого удара реактивной и ствольной артиллерии 26, 43 и 55 артиллерийских бригад ВСУ, нанесением поражения самолетами, вертолетами и беспилотными летательными аппаратами планируется уничтожить объекты военного и гражданского назначения на территории ДНР и ЛНР на глубину до 10-15 км.

❗️Основными объектами для поражения определены – командные пункты Народной милиции, гражданских администраций, объектов критически важной инфраструктуры Республик, энерго- и водообеспечения, мест хранения тяжелого вооружения, определенных Минскими договоренностями.

💥Наступление ВСУ планируется с трех направлений.

➖Направление главного удара украинской армии КРАМАТОРСК – ДЕБАЛЬЦЕВО.

♦️Удар наносится силами 30 механизированной, 17 танковой и 95 десантно-штурмовой бригадами ВСУ при поддержке 26 артиллерийской бригады. Ближайшая задача в течение ТРЕХ суток выйти на рубеж АЛЧЕВСК – ЕНАКИЕВО. Дальнейшая задача группировки выход в течение ДВУХ суток к границе Российской Федерацией.

♦️С выполнением ближайшей задачи, для развития наступления планируется ввод в сражение 81 аэромобильной и 25 воздушно-десантной бригад.

➖На Приазовском направлении силами 53 механизированной и 36 бригад морской пехоты, с рубежа ШИРОКИНО – СТАРОГНАТОВКА, а также морского десанта 501 отдельного батальона морской пехоты из района н.п. НОВОАЗОВСК, при поддержке 55 артиллерийской бригады планируется наступать в направлении КОМСОМОЛЬСКОЕ и в течение ДВУХ суток выйти на рубеж ИЛОВАЙСК – УЛЬЯНОВСКОЕ, тем самым выполнить ближайшую задачу. В дальнейшем развивать наступление вдоль границы Российской Федерации в направлении Красный Луч.

♦️Во втором эшелоне оперативно-тактической группировки «Юг» будут действовать подразделения 12 бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины.

♦️Батальон «Айдар», действующий в зоне ответственности 53 бригады, имеет задачу не допустить дезертирства среди украинских солдат.

➖На Луганском направлении планируется ведение ограниченных наступательных действий силами 57 мотопехотной и 24 механизированных бригад, при поддержке 131 отдельного разведбата ВСУ с рубежа НОВОТОШКОВСКОЕ – ПОПАСНАЯ в направлении н.п. АЛЧЕВСК. Блокировав трассу ЛУГАНСК-ДЕБАЛЬЦЕВО «М-30», оперативно-тактическая группировка «Север» должна развивать наступление в глубину обороны ЛНР с целью выхода к н.п. КРАСНЫЙ ЛУЧ и соединения с группировкой «Юг».

❗️В ходе боевых действий планируется окружение и блокирование крупных населенных пунктов ДОНЕЦК, ЛУГАНСК, ГОРЛОВКА и АЛЧЕВСК.

‼️Подразделения «Правого сектора», дислоцирующиеся в районах н.п. СТАНИЦА-ЛУГАНСКАЯ и СЧАСТЬЕ, должны осуществлять беспокоящий огонь по позициям НМ, поддерживать рейдовые и диверсионные действия 79 бригады.

❗️С целью сковывания транспортных магистралей вблизи линии боевого соприкосновения, проведения террористических актов и диверсий, по всей линии боевого соприкосновения рассредоточены до 25 мобильных групп специального назначения сил спецопераций «Запад» и «Восток».

‼️«Спящие» ячейки СБУ на территории Республик должны осуществлять диверсии на транспортных магистралях в глубине территории республик, ликвидацию и похищение отдельных должностных лиц из руководящего состава республик.

🔷Народная Милиция ДНР готова к отражению агрессии, все воинские части приведены в состояние полной боевой готовности и приступили к отмобилизованию. Постоянно поддерживается взаимодействие с командованием Народной милиции Луганской республики.

🔷Планы противника разобьются об оборону защитников Республик. В случае украинской агрессии потери противника превысят масштабы провальных операций 2014-2015 годов.

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