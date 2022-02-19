В Ростовской области объявили режим ЧС

…после начала эвакуации из «ДНР» и «ЛНР».

Власти Ростовской области объявили режим чрезвычайной ситуации из-за эвакуации в Россию жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик («ДНР» и «ЛНР»). Об этом, как передает «Интерфакс», заявил сегодня губернатор региона Василий Голубев.

«Учитывая тенденцию к росту количества граждан, которые пересекают границу на территории Ростовской области, мы считаем целесообразным ввести режим реагирования "Чрезвычайная ситуация"» , — пояснил он.

По словам Голубева, сейчас властям удалось разместить 1 692 эвакуированных жителя «ДНР» и «ЛНР». По данным властей самопровозглашенных республик, в Россию приехали уже 28 тысяч человек.

Тем временем в ФСБ сообщили, что все пункты пропуска в Ростовской области работают только на въезд в Россию. На территорию самопровозглашенных республик теперь въехать нельзя.

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Об эвакуации местных жителей накануне объявили главы «ДНР» и «ЛНР». Выехать, по оценкам властей, должны будут около 700 тысяч человек. В «ДНР» и «ЛНР» это решение объяснили якобы готовящимися военными действиями со стороны Украины. В Киеве утверждают, что таких планов у них нет.

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