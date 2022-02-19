 

Мнение: Все это похоже на какую-то разводку

19.02.2022, 21:20, Разное
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Российские регионы массово рапортуют о готовности размещать беженцев с Донбасса. Правда, выделяемые квоты — от нескольких сот до полутора тысяч человек на регион. Суммарно это порядка 100 тысяч человек максимум. Минус Краснодарский и Ставропольский край — их решено не задействовать. А то вдруг любопытные переселенцы пойдут в экскурсию в комнату грязи. В любом случае с объявленной цифрой в 600-700 тысяч эвакуируемых это не бьется. Правда, население Донбасса и не горит идти в алию, тем более, что обострение в основном в телевизоре, в реальности ничего экстраординарного не происходит. Все примерно как обычно, если не считать заполошные вопли местных бургомистров. Но они — люди подневольные, какую команду получили — ту и выполняют.

В общем, «…всё это похоже на какую-то разводку…»©

Проблема в том, что поднятый градус психоза выглядит крайне низким — люди не хотят пугаться всерьез и по-настоящему. Поэтому в ход идут уже вполне серьезные угрозы: донецкий мэр Кулемзин сообщил об анонимной информации о минировании ряда зданий, в том числе крупных жилых комплексов и гостиниц. Очень может быть, что если картинка будет выглядеть неубедительно, то начнут взрывать уже не уазики и заправки.

Источник: Эль Мюрид



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