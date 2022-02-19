 

Названы основные признаки битых автомобилей

19.02.2022, 21:15, Разное
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Эксперты перечислили основные признаки битых автомобилей. Есть вероятность, что битая машина может быть не плохой, но лучше все таки удержатся от такой сомнительной покупки.
Следует тщательно провести осмотр автомобиля – если он очень хорошо отполирован, то есть вероятность, что это может быть способом замаскировать незначительные, но важные дефекты.

Также не будет лишним узнать, является ли перекраска всего автомобиля необходимой, или же машина была в ДТП, а продавец хочет это скрыть.

Если имеются нестандартные болты, это может говорить о том, что детали, которые крепятся на них, подвергнуты замене. Имеет смысл посмотреть на нижнюю часть машины: часто именно по ней можно определить состояние автомобиля.

Уделить внимание стоит и герметику, который применяют для уплотнения панелей кузова. На заводе слой герметика делают красивым и почти незаметным для глаз, а вот при восстановлении это будет выглядеть крайне неаккуратно. По неровным зазорам и расстояниям между деталями и панелями кузова можно определить, проводились ли кузовные работы. Если обнаружатся отличия, то на это стоит обратить особое внимание.

Важно осмотреть и значки на задней и передней части автомобиля. Будет поводом хорошо задуматься, если они неровно или неестественно расположены. Если с ними были проведены какие-либо действия, то на них будут следы клея.

Источник: car.ru



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