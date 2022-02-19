Датский ученый рассказал об ухудшающих здоровье сердца ключевых факторах

Датский ученый Олуф Педерсен недавно дал интервью одному из отечественных изданий, посвященное факторам, влияющим на функционирование сердечно-сосудистой системы человека. По словам эксперта, здоровье сердца и сосудов напрямую зависит от функционирования кишечного микробиома.

Как объяснил профессор Олуф Педерсен, представляющий Копенгагенский университет (Дания), фактор плохого здоровья кишечника способен увеличить опасность возникновения инфаркта миокарда и риск появления таких заболеваний, как стенокардия и сердечная недостаточность. С другой стороны, нередко используемые людьми принципы нездорового образа жизни в виде неправильного питания, курения или отсутствия необходимой физической активности чреваты нарушением баланса микробиома, усугубляющим проблемы с сердечно-сосудистой системой. Также на последнее влияют и болезни кишечника. При появлении какого-либо из вышеперечисленных факторов микробиом человека может быть подвергнут воздействию соединений, способных спровоцировать ряд неинфекционных хронических заболеваний у людей, уже имеющих высокий генетический риск. К слову, как отметил медик, несколько ранее проведенных исследований доказали факт изменения микробиома кишечника у пациентов, имеющих хронические болезни сердца.

Специалисты выявили некоторые соединения, вырабатываемые больным микробиомом, вызывающие вследствие модификации в печени у человека атеросклероз – таковым, к примеру, является бактериальное соединение триметиламин (ТМА). Ученый информировал, что усилиями Европейского консорциума исследователей уже был учрежден исследовательский проект MetaCardis, который финансируется Евросоюзом и занимается изучением роли кишечных микробов в кардиометаболических болезнях.

“Мы обнаружили, что около половины этих кишечных бактерий и соединений крови были изменены медикаментозным лечением и не имеют прямого отношения к сердечным заболеваниям или ранним стадиям заболеваний, таким как диабет или ожирение, возникающим до диагностики сердечных заболеваний. Остальные нарушения микробиома кишечника произошли на ранних стадиях заболевания избыточным весом и диабетом 2 типа, за много лет до того, как пациенты заметили какие-либо симптомы болезни сердца”, – подвел итог Олуф Педерсен.

Источник: www.medikforum.ru