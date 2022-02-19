 

Виктория Макарская рассказала личную историю о домашнем насилии: “У меня на глазах!”

19.02.2022, 21:15, Разное
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Популярная певица и музыкальный продюсер Виктория Макарская разместила на своей странице в Instagram видеопубликацию, в ходе которой пояснила печальную историю о домашнем насилии, произошедшую в её жизни. Пост знаменитости вызвал массу солидарных отзывов от подписчиков.
Рассказ Виктории Макарской предварял презентацию приглашенной в прямой эфир микроблога Марии Студеникиной – директора кризисного центра “Дом для мамы”. Темой беседы хозяйки аккаунта с экспертом была тема домашнего насилия – гостья разъяснила посетителям страницы звезды информацию о том, к кому можно обратиться за помощью в случае упомянутых опасных инцидентов. Со своей стороны, чтобы объяснить особую небезразличность для себя такой непростой темы, Макарская поделилась с фолловерами очень грустной историей о своем тяжелом детстве. Выяснилось, что отец исполнительницы после употребления алкогольных напитков был очень груб со своими дочерью и женой, зачастую опускаясь до жестоких побоев. Кульминацией повествования стало описание ночи, в которую мать Виктории Макарской родила Монику, сестру знаменитости.

“Когда маму отвезли в роддом, я встала ночью в туалет и увидела дома совершенно ужасающую картину, которая до сих пор стоит у меня перед глазами. Папа привел домой грязную проститутку, и все это происходило у меня на глазах”, – вспомнила события страшной ночи звезда.

Изображение взято с: [email protected]
Далее она рассказала, что, в целях сохранения секретности ужасного поступка, отец безжалостно избил 9-летнюю дочь: дошло до того, что в определенный момент родитель схватил маленькую Викторию за голову и несколько раз ударил о чугунную ванну. Будущей исполнительнице пришлось сохранить страшную тайну, и лишь спустя долгое время, благодаря случайному совпадению и вмешательству сердобольной соседки, мать узнала о проделках мужа. Как отметила Макарская, ей самой потребовались годы и особое психологическое усилие над собой, чтобы все же простить отца.

Рассказ звезды сцены произвел очень сильное впечатление на её фолловеров, и они высказали огромное количество слов солидарности с хозяйкой аккаунта. К слову, несколько поклонниц очень удивились психологической силе любимицы, смогшей, пусть и спустя долгое время, простить своего отца – человека, причинившего ей и матери столько боли. За день публикация набрала более 50 тысяч просмотров.



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