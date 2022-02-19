Собчак возмутилась рекламой бомбоубежищ в Москве

Телеведущая Ксения Собчак возмутилась появившейся в соцсетях контекстной рекламой с картой бомбоубежищ в Москве.

«В «Инстаграме» уже контекстная реклама с картой бомбоубежищ в Москве! Реально некоторые СМИ делают все, чтобы народ сошел с ума. Кто вообще подпустит к Москве хоть один вражеский… дрон, самолет, снаряд? Бред», – написала она в своем Telegram-канале.

Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.

В пятницу главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, выехать в Россию, на утро 19 февраля из Донецкой народной республики было эвакуировано 6,6 тыс. человек, из них почти 2,5 тыс. детей.

19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.