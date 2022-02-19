 

Захарова назвала Зеленского «бездушным циником»

19.02.2022, 21:00, Новости дня
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что информация об обстрелах Ростовской области ВСУ является провокацией.

«Зеленский о Донбассе: «Там никто не ранен и не убит, они стреляют сами, это такой цинизм». Оставлю за скобками эмоции. Хотя мне это по-настоящему трудно сделать в данном случае. Я скажу только две вещи.

1. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует обстрелы, которых значительно больше со стороны подконтрольных Киеву сил. Возможно, поэтому Вашингтон и отозвал наблюдателей – граждан США из миссии, чтобы не было свидетелей из числа американцев. Ведь они могли бы обвинить свое правительство во лжи.

2. Заявление «они стреляют сами» в отношении жителей Донбасса мог сделать только бездушный циник, учитывая какое количество людей в ДНР и ЛНР погибло за эти годы», — написала Захарова в своем Telegram.

Напомним, Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции заявил, что данные о минометном огне и снарядах, долетевших до Ростовской области, являются ложью и провокацией. «Не было этих раненых. Это просто граждане, настолько доведенные до безумия, что они подрывают сами себя», – сообщил он.



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