Блинкен уточнил дату встречи с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 24 февраля, об этом он сообщил в интервью телеканалу «Дождь» (признан в РФ иноагентом).

«У нас запланирована встреча 24 числа, в конце следующей недели в Европе», – цитирует РИА «Новости» госсекретаря США.

Он отметил, что «в своем ответном письме министру Лаврову указал, что это предполагает, что за это время РФ не нападет на Украину».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ будет добиваться от США и НАТО честного подхода к диалогу по гарантиям безопасности, как говорят у нас, «пацан сказал, пацан сделал».

Швейцария сообщила о готовности принять встречу Лаврова и с госсекретаря США Энтони Блинкена.

Блинкен заявил, что «направил письмо российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову с предложением встретиться на следующей неделе в Европе в развитие наших переговоров в последние недели для обсуждения шагов, которые мы могли бы предпринять для разрешения этого кризиса без конфликта».