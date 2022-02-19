ГУР Минобороны заявило о вероятности совершения оккупантами терактов в ОРДЛО и опубликовало список потенциально опасных объектов

“По информации ГУР МОУ, кремлевские руководители продолжают упорный поиск поводов для обвинений нашего государства в противоправных действиях на Донбассе для обоснования эскалации вооруженной агрессии. Учитывая все неудачные предыдущие попытки обвинить Украину в нарушении договоренностей, якобы совершении террористических актов и обстрелов объектов гражданской инфраструктуры, в настоящее время руководством Российской Федерации рассматривается возможность организации террористического акта на одном из предприятий так называемых “ДНР” и “ЛНР”, который должен привести к технологической катастрофе в регионе, гибели значительного количества местных жителей и создания повода для нападения, так называемого casus belli”, – сообщили в ГУР.

В разведке опубликовали список потенциально опасных объектов в ОРДЛО (согласно аналитике ГУР):

филиал №4 ЗАО “Внешторгсервис” – “Енакиевский коксохимпром” (Енакиево);

филиал №6 ЗАО “Внешторгсервис” – “Ясиновский коксохимический завод” (Макеевка);

филиал №7 ЗАО “Внешторгсервис” – “Макеевкокс” (Макеевка);

шахта “Юный Коммунар” (Бунге);

ГП “Донецкий казенный завод химических изделий” (Донецк);

ОАО “Концерн “Стирол” (Горловка);

химическое казенное объединение имени В. Петровского (Петровское);

государственное предприятие “Горловский химический завод” (Горловка);

ООО “ЭЛИС ВТБ-2”;

ПАО Торгово-производственная фирма “Полюс”;

Фильтрационные станции.

“Также ГУР МОУ были получены данные оккупантов о потенциально опасных объектах, размещенных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях”, – говорится в сообщении.

Разведка опубликовала названия объектов в оккупированных Донецке, Горловке, Дебальцево, Докучаевске, Еникиевом, Хрестовке, Макеевке, Харцызске и Шахтарске.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/255267193451375

Контекст:

17 февраля на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18-го и 19-го февраля обстрелы на Донбассе продолжились. В частности, сегодня на 17.00 боевики, по данным штаба ООС, 70 раз нарушили перемирие, в результате обстрелов погибли двое и ранены четверо украинских военнослужащих.

На этом фоне боевики “ЛНР” и “ДНР” объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Главарь боевиков “ЛНР”.

Позже выяснилось, что главари террористических группировок записали свои “срочные” обращения об эвакуации жителей ОРДЛО, опубликованные 18 февраля, за двое суток до этого.

Журналисты обратили внимание, что в 2008 году за несколько дней до вторжения в Грузию Россия эвакуировала население Южной Осетии так же, как это происходит на Донбассе в 2022 году.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

—