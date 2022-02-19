 

“Очень откровенные ваши фотки”, “Объявила охоту на мужчин”. Огневич позировала в кружевном белье

19.02.2022, 20:31, Новости дня
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На первом снимке 36-летняя певица позирует с близкого расстояния. В кадре она закинула голову назад и закрыла глаза.

“Чувствуете, как весна летает в воздухе и будоражит кровь? Я очень жду именно эту весну”, – подписала она публикацию.

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Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

“Сколько женственности”, – отметил ingvar_kassius.

“Злата, вы мне больше нравились года три назад, а сейчас нет. Уж очень откровенные ваши фотки”, – написала nadezdamisaninova1.

“Наверное, Злата объявила охоту на мужчин”, – прокомментировал пользователь vite_nado_viyte.

Контекст:

Злата Огневич (настоящее имя певицы – Инна Бордюг) родилась в 1986 году в России. Когда ей было пять лет, семья переехала в Судак (Крым). Злата Огневич представляла Украину на международном песенном конкурсе “Евровидение” в 2013 году и заняла третье место.

В январе 2020 года певица призналась, что была на грани суицида из-за “глубокой депрессии на фоне неудач” в личной жизни. Позже артистка заявила, что после походов к психотерапевту и приема антидепрессантов готова впустить в свою жизнь отношения.

28 апреля 2021 года продюсеры “Холостячки” заявили, что Злата Огневич стала главной героиней нового сезона телешоу “Холостячка”. Избранник Огневич, 32-летний украинский предприниматель Андрей Задворный бросил певицу через полтора месяца после завершения съемок проекта.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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