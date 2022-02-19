В Смольном сожгли стул, на котором сидел Байден во время визита в Ленинград в 1979 году

В Санкт-Петербурге предали огню стул, на котором сидел действующий президент США Джо Байден в ходе своего визита в СССР в 1979 году. Из-за эпидемиологических ограничений мероприятие прошло в онлайн-формате.

“Бандитско-фашистские высказывания Байдена, его попытки опорочить Россию и спровоцировать большую войну перешли все границы дозволенного. Сожжением его стула мы публично заявляем, что Россия больше не потерпит такого поведения. Байден, если ты не остановишься, то твоя Америка сгорит также, как этот стул”, – заявил председатель комиссии по культуре, сохранению историко-культурного наследия и туризму Общественной палаты Санкт-Петербурга Владимир Гронский.

Половина пепла от “стула Байдена” была развеяна над Невой, а вторая будет помещена в Музей истории Санкт-Петербурга. Уже за первые сутки после размещения ролик набрал более миллиона просмотров и попал в тренды YouTube и TikTok.

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