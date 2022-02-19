Правительство РФ назвало Петербург регионом с самым высоким ростом стоимости жилья

Эксперты уверяют, что рост стоимости жилья – это результат политики губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и чиновников Смольного в целом, так как они обязали частников строить социальную инфраструктуру вокруг жилых застроек.

В Государственной Думе РФ вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о росте стоимости жилья по стране и отметил, что самые высокие показатели повышения наблюдаются в Санкт-Петербурге.

Так, во втором квартале 2021 года в Петербурге жилье подорожало на 26,7%, а сегодня рост составляет 60%. Это произошло из-за того, что Смольный обязал застройщиков помимо самих зданий ещё обустраивать социальную инфраструктуру вокруг них – детские сады, школы и медицинские учреждения.

«Прогрессивные» идеи властей привели к увеличению срока согласования строительных проектов примерно на 3-4 месяца, повышению налогов на объекты незавершенного строительства, в том числе и строящиеся дома, увеличению налоговой нагрузки на застройщиков, которая закладывается в саму стоимость жилья.

Помимо этого власти еще не завершили работу по генеральному плану. В новом созыве ЗакСа сформировали «строительное лобби», включив в состав комиссии по городскому хозяйству лояльных к Смольному представителей. Они будут рассматривать поправки по корректировке Генплана и закона «О зеленых насаждениях общего пользования». Так как необходимо увеличивать количество объектов социальной инфраструктуры, по итогу невозможно провести зонирование под новые строительные проекты и застройщики не могут заниматься долгосрочным планированием работы, их желание быстро заработать приводит к дополнительному росту цен.