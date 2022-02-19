 

Правительство РФ назвало Петербург регионом с самым высоким ростом стоимости жилья

19.02.2022, 20:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Эксперты уверяют, что рост стоимости жилья – это результат политики губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и чиновников Смольного в целом, так как они обязали частников строить социальную инфраструктуру вокруг жилых застроек.

В Государственной Думе РФ вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о росте стоимости жилья по стране и отметил, что самые высокие показатели повышения наблюдаются в Санкт-Петербурге.

Так, во втором квартале 2021 года в Петербурге жилье подорожало на 26,7%, а сегодня  рост составляет 60%. Это произошло из-за того, что Смольный обязал застройщиков помимо самих зданий ещё обустраивать социальную инфраструктуру вокруг них – детские сады, школы и медицинские учреждения.

«Прогрессивные» идеи властей привели к увеличению срока согласования строительных проектов примерно на 3-4 месяца, повышению налогов на объекты незавершенного строительства, в том числе и строящиеся дома, увеличению налоговой нагрузки на застройщиков, которая закладывается в саму стоимость жилья.

Помимо этого власти еще не завершили работу по генеральному плану. В новом созыве ЗакСа сформировали «строительное лобби», включив в состав комиссии по городскому хозяйству лояльных к Смольному представителей. Они будут рассматривать поправки по корректировке Генплана и закона «О зеленых насаждениях общего пользования». Так как необходимо увеличивать количество объектов социальной инфраструктуры, по итогу невозможно провести зонирование под новые строительные проекты и застройщики не могут заниматься долгосрочным планированием работы, их желание быстро заработать приводит к дополнительному росту цен.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / Лидер республиканцев в Сенате счел Трампа виновным в штурме Капитолия

19.03 / Боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим тишины, один украинский военный погиб – штаб ООС

23.11 / Der Spiegel – образование газов из-за извержения вулкана на Ла-Пальме привело к карантину

31.07 / Bild – «это просто машина» — экс-солист Modern Talking не жалеет о сгоревшем на Ибице внедорожнике класса люкс

03.03 / “С Порошенко мы здравствуемся и досвидаемся. Но не обнимаемся: “ковид” сейчас”. Самые яркие цитаты Авакова из интервью Гордону

11.08 / Главред Global Times – с Китаем США борются гораздо активнее, чем с коронавирусом

29.07 / Анализ на коронавирус госпитализированного главы Чукотки оказался отрицательным

21.12 / Марка Dongfeng представила электрокроссовер Voyah Free

16.12 / “Красивый вареник”, “Талия – огонь”. Полякова в кремовом боди восхитила стройной фигурой

30.06 / Воробьев анонсировал открытие детсадов в Подмосковье

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика