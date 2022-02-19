 

Рабочие Уралвагонзавода откажутся от 13-й зарплаты, чтобы возместить олигархам убытки от санкций

19.02.2022, 19:51, Разное
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На Уралвагонзаводе (УВЗ) состоялся митинг протеста против агрессивной политики НАТО. Во время акции рабочие предприятия приняли решение отказаться от 13-й зарплаты в пользу россиян, пострадавших от западных санкций.

«Мы призываем всех, кому небезразлична судьба нашей страны, поддержать инициативу трудового коллектива УВЗ и перевести свою тринадцатую зарплату согражданам, ставшими жертвами антироссийских санкций», – говорится в обращении, которое распространила пресс-служба предприятия.

По мнению рабочих, своими действиями страны НАТО предпринимают попытки расшатать страну и помешать курсу стабильного развития.

В документе также отмечается, что при средней зарплате 25–30 тысяч рублей УВЗ в одиночку не сможет полностью компенсировать убытки российских олигархов.

«Надеемся, что и другие трудовые коллективы нашей страны проявят солидарность и присоединятся к акции. Вместе мы — сила, и мы победим!» — призывают рабочие.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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