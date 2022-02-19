 

Ксения Собчак почтила память отца

19.02.2022, 19:46, Разное
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В годовщину смерти Анатолия Собчака, его дочь Ксения Собчак посвятила отцу трогательное послание. Звезда призналась, что скучает.
На своей страничке в социальной сети Ксения Собчак написала, что самыми счастливыми годами ее жизни, были годы прожитые рядом с отцом. Телеведущая добавила, что в детстве не осознавала ценности этих моментов. Искренний и проникновенный пост набрал тысячи лайков, поклонники Собчак выразили ей свою поддержку и сочувствие.

Родные, друзья, сторонники Анатолия Собчака присутствовали на панихиде, прошедшей на Никольском кладбище, где мэр похоронен. Людмила Нарусова, вторая жена Собчака и сенатор, поблагодарила всех собравшихся на церемонии.



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