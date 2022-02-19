Ученые рассказали об осложнениях в органах зрения при дефиците витамина В12

Британские исследователи на страницах одного из зарубежных изданий рассказали о последствиях, которые могут произойти вследствие дефицита в организме витамина В12. По словам исследователей, недостаточное потребление упомянутого составляющего рациона способно спровоцировать ряд заболеваний зрительных органов вплоть до полной потери зрения.

Как объяснили ученые, представляющие Национальную службу здравоохранения (Великобритания), водорастворимый витамин В12, содержащийся в печени человека, играет ключевую функцию в целом множестве биологических процессов внутри организма, в том числе – при производстве эритроцитов и функционировании нервной системы. Таким образом, недостаток витамина В12 чреват серьезным повреждением нервов, способным, при отсутствии своевременного лечения, перерасти в необратимую стадию. Связана такая динамика с тем фактором, что нервные окончания имеют покрытие в виде защитной оболочки, называемой миелином, предохраняющей нервы и позволяющей ей реализовывать функцию передачи ощущений. В свою очередь, дефицит В12 существенно снижает уровень производства миелина, что приводит к повышенной уязвимости нервных окончаний.

Такая стадия, как правило, характерна возникновением периферической невропатии, вызывающей на начальном этапе ощущения покалывания в области ног и рук. Повреждение подобных нервных “кабелей” сопряжено с рядом различных осложнений – нервные волокна утрачивают способность к регенерации, и такой процесс может закончится полной потерей зрения.

“Нарушение и нечеткость зрения могут возникать в результате дефицита витамина В12. Это происходит, когда дефицит вызывает повреждение нерва, который ведет к вашим глазам. Нервный сигнал, идущий от глаза к мозгу, нарушается из-за этого повреждения, что приводит к ухудшению зрения. Это состояние называется невротической невропатией, и лечение, включающее добавки В12, обычно устраняет нарушение”, – резюмировали медики.

Источник: www.medikforum.ru